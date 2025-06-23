Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH cerró otra semana cargada de competiciones corriendo en tres continentes diferentes este domingo. Alexandre Mayer abrió el día colgándose la medalla de plata en la prueba en línea del Campeonato de Mauricio. Josh Burnett se filtró en la escapada de la Andorra MoraBanc Clàssica, en la que Eric Fagúndez terminaba como mejor morado. Al mismo tiempo, su compatriota George Jackson entraba en la fuga del Copenhagen Sprint, en el que los morados se vieron afectados por una caída numerosa y no pudieron pelear por los puestos de honor. Finalmente, Sergio Chumil ponía la guinda a este intenso día de ciclismo haciéndose con la victoria en el campeonato de Guatemala de contrarreloj.

De esta manera, el Burgos Burpellet BH logra su quinto triunfo de la temporada, de la mano de un Sergio Chumil que ya había ganado en marzo en O Gran Camiño. El joven guatemalteco de 24 años destronó al vigente campeón, Manuel Rodas, que contaba con 14 títulos nacionales contra el crono en su poder. El corredor morado supo gestionar sus esfuerzos en un recorrido de 30 kilómetros plagado de pequeñas subidas. En la primera de las tres vueltas al circuito ya era segundo y, a partir de ahí, comenzó su exhibición.

En el segundo giro distanció en más de dos minutos al máximo favorito y acabó completando la contrarreloj en 41 minutos y 29 segundos, casi un minuto más rápido que el segundo clasificado. De esta manera, logra su primer título nacional en esta disciplina y vestirá un maillot personalizado con la bandera de su país durante todo un año en las contrarrelojes. Ahora se centrará en la prueba en línea, que tendrá lugar el próximo domingo 29 y en la que defiende el campeonato conseguido en 2024.

Sergio Chumil: “Estoy muy feliz de haber hecho una buena crono. Creo que salió mejor de lo previsto y eso demuestra que estamos a un buen nivel. Esta victoria refleja todo el trabajo y el esfuerzo que he estado haciendo estos últimos días. Trabajé mucho para hacer un buen resultado y buscar el campeonato. El año pasado estuvimos cerca y ahora podemos quedarnos con la victoria. Dedico esta victoria a mi familia, a mi esposa y a mi equipo, que ha estado en todo momento conmigo y ha confiado en mí. Ha sido una crono muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente se hacen en un terreno plano y el de hoy era quebrado, con muchos repechos, y eso pudo darnos un poco de ventaja. Doy las gracias también a mi preparador, Víctor de la Calle, que ha trabajado muy bien conmigo. Tratamos de hacer la carrera como él había planificado y salió bien”.

La de Chumil no fue la única medalla del Burgos Burpellet BH en este domingo. Unas horas antes, su nuevo compañero Alexandre Mayer acababa segundo en la prueba en línea del Campeonato de Mauricio. Tras haberse proclamado campeón nacional de contrarreloj un día antes, el ciclista africano buscó el título en la carrera en ruta. No era un objetivo sencillo, puesto que corría en inferioridad numérica con respecto a los equipos locales y se encontraba muy vigilado dada su vitola de favorito. Mayer logró aguantar en el grupo delantero de cinco ciclistas que se jugó el triunfo al sprint y fue batido por un rival por escasos milímetros, en una llegada de foto finish.

Alexandre Mayer sube al podio tras su victoria en la contrarreloj del sábado.VCJCC Team

En lo que respecta a las carreras europeas, el Burgos Burpellet BH debutó en dos clásicas de mucho nivel que celebraban su primera edición. La Andorra MoraBanc Clàssica puso a prueba a los escaladores sobre un recorrido con cuatro puertos de montaña, ya que las tormentas obligaron a suprimir la subida a Beixalís y el tramo de tierra de Engolasters. Los morados no tardaron en moverse en el tramo inicial del larguísimo Port d’Envalira (27 kilómetros de ascenso) y Josh Burnett entró en una escapada de nueve ciclistas.

El neozelandés peleó por los puntos de la montaña y aguantó en cabeza hasta el descenso del Coll d’Ordino, cuando el pelotón se echó encima de la fuga. El grupo llegó muy seleccionado y al Coll de la Comella y Eric Fagúndez se lanzó al ataque en las primeras rampas del definitivo ascenso al Coll de la Botella. El uruguayo no logró distanciarse y acabó coronando el puerto en la 23ª posición.

Lejos de allí, en Dinamarca, se disputó el Copenhagen Sprint, prueba del máximo nivel (UCI WorldTour). El otro neozelandés del Burgos Burpellet BH, George Jackson, también se filtró en la escapada de cinco corredores que hizo camino en un recorrido siempre llano entre Roskilde y la capital danesa. Antes de llegar al circuito final, el velocista morado se descolgó del grupo de cabeza y fue atrapado por el pelotón. Dentro de este bucle se produjeron algunos ataques que no evitaron el esperado sprint masivo.

Sin embargo, una caída muy numerosa ocurrida a 10 kilómetros del final, justo antes de empezar la última vuelta, acabó con las opciones de varios de los morados. Daniel Cavia, David Martín y Vojtech Kmínek se fueron al suelo, aunque pudieron acabar la carrera sin heridas de gravedad. Esta montonera en un tramo de carretera estrecho redujo el pelotón a menos de 50 ciclistas. Entre ellos aguantaron Antonio Angulo y Ángel Fuentes, que acabaron 30º y 31º en la llegada al sprint en Copenhague.