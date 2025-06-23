Jofresa regresa al Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club Baloncesto Tizona anuncia con ilusión el regreso de Gerard Jofresa, nacido en Barcelona y de 24 años, como nuevo jugador del primer equipo para la temporada 2025/2026. El base catalán, de 1,83 metros de altura, vuelve a vestir la camiseta azul tras su paso por el club en la temporada 2023/2024, un "curso inolvidable en el que el equipo selló su regreso a LEB Oro y logró clasificarse para la Final Four", recuerda el club a través de una nota de prensa.

Jofresa dejó "una huella imborrabl"e en El Plantío gracias a su entrega, carácter competitivo y visión de juego, convirtiéndose en una de las piezas clave de aquel grupo que conectó de manera especial con la afición. Ahora, con más experiencia y energía renovada, "vuelve a Burgos para seguir escribiendo su historia con nosotros".

Jofresa llegó hace dos veranos a Burgos tras una buena campaña en LEB Plata con el CB Prat, siendo de hecho uno de los jugadores que disputó la fase de ascenso a Oro ante el Tizona y sorprendiendo al público azulón.