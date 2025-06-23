El Correo de Burgos

Jofresa regresa al Grupo Ureta Tizona Burgos

El jugador catalán jugó con el equipo burgalés en la campaña 2023/24 en la que equipo regresó a la Primera FEB se metió en la final four

Gerard Jofresa protege el balón en el partido ante el Real Betis.

Gerard Jofresa protege el balón en el partido ante el Real Betis.Real Betis Baloncesto

El Club Baloncesto Tizona anuncia con ilusión el regreso de Gerard Jofresa, nacido en Barcelona y de 24 años, como nuevo jugador del primer equipo para la temporada 2025/2026. El base catalán, de 1,83 metros de altura, vuelve a vestir la camiseta azul tras su paso por el club en la temporada 2023/2024, un "curso inolvidable en el que el equipo selló su regreso a LEB Oro y logró clasificarse para la Final Four", recuerda el club a través de una nota de prensa.

Jofresa dejó "una huella imborrabl"e en El Plantío gracias a su entrega, carácter competitivo y visión de juego, convirtiéndose en una de las piezas clave de aquel grupo que conectó de manera especial con la afición. Ahora, con más experiencia y energía renovada, "vuelve a Burgos para seguir escribiendo su historia con nosotros".

Jofresa llegó hace dos veranos a Burgos tras una buena campaña en LEB Plata con el CB Prat, siendo de hecho uno de los jugadores que disputó la fase de ascenso a Oro ante el Tizona y sorprendiendo al público azulón.

