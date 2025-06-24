Experiencia en Asobal bajo palos para el UBU San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos ficha a Daniel Santamaría (Ciudad Real, 2001) para otorgarle la responsabilidad de defender la portería cidiana en las dos próximas campañas. El jugador, de 24 años, es el elegido por la directiva para liderar al equipo desde atrás y llevarle a las cotas más altas de la clasificación de la División de Honor Plata.

El portero recala en Burgos tras su paso por Pamplona defendiendo los colores de Helvetia Anaitasuna, donde ha participado promediando más de un 27% de eficacia bajo palos durante toda la temporada en ASOBAL.

Con la llegada de Santamaría, el Balonmano Burgos asegura talento en la portería con un jugador que fue protagonista en el ascenso de Guadalajara la temporada 23/24 y que ya sabe, pese a su juventud, lo que significa representar y liderar un proyecto ganador como el que aspira a consolidar el UBU San Pablo Burgos.