La XLVII Vuelta a Burgos masculina ya tiene cartel y fechas: cinco etapas con sabor a historia, naturaleza y patrimonio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Vuelta a Burgos masculina presenta el cartel y las etapas oficiales de su XLVII edición, que se disputará del 5 al 9 de agosto de 2025 con cinco etapas en línea que recorrerán algunos de los paisajes más emblemáticos y sorprendentes de la provincia. La carrera, organizada por la Diputación de Burgos a través del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ), volverá a reunir a algunos de los mejores equipos del pelotón internacional en una cita que une ciclismo, territorio y turismo.

El cartel ha sido diseñado por Sonia García Lozano, de Opciones, y destaca por su fuerza visual y simbólica. En él, un ojo humano en primer plano capta la atención, con la pupila transformada en una rueda de bicicleta cuyos radios simulan la estructura del iris. El característico color violeta de la Vuelta a Burgos da unidad y personalidad al conjunto. La imagen remite a la mirada atenta del mundo ciclista sobre la provincia durante los días de competición, pero también a cómo el ciclismo actúa como una lente que permite redescubrir el territorio. Un diseño que evoca emoción, vigilancia y enfoque: tres conceptos esenciales tanto para los corredores como para los aficionados.

Imagen del cartel de la Vuelta a Burgos masculina 2025.ECB

El recorrido contara en cinco etapas que combinan exigencia deportiva e identidad territorial, ofreciendo al espectador un espectáculo único en cada jornada:

Etapa 1 – Camino de Santiago ( Martes 05/08/2025)

La ronda arrancará en Olmillos de Sasamón, localidad que destaca por su imponente castillo, punto de referencia para los peregrinos del Camino de Santiago., la llegada será en Burgos, ciudad Patrimonio de la Humanidad gracias a su vinculación con el Camino de Santiago y a su extraordinaria Catedral, una de las joyas del gótico europeo.

Etapa 2 – Arlánzate (Miércoles 06/08/2025)

La segunda jornada partirá de Cilleruelo de Abajo, localidad situada en la Comarca del Arlanza, en el corazón del medio rural burgalés. El final será en Buniel, que se estrena como localidad de llegada. Una etapa con varios matices que puede resultar más exigente de lo que aparenta.

Etapa 3 – Origen del Castellano (Jueves 07/08/2025)

Esta discurrirá desde dos localidades que son la cuna del Castellano Saldrá del Monasterio de San Pedro de Cardeña, donde el estudio del 'Becerro gótico de Cardeña' es el primer balbuceo del Castellano , y desde este enclave tan simbólico, la etapa discurrirá hasta Valpuesta, donde aparecen las primeras palabras escritas del Castellano recogidas en sus Cartularios.

Etapa 4 – Energía Natural (Viernes 08/08/2025)

La cuarta jornada arrancará desde las instalaciones de Burpellet, en Doña Santos, mostrando el compromiso de la provincia con la sostenibilidad y las energías limpias. El final será en Regumiel de la Sierra, en plena Sierra de la Demanda.

Etapa 5 – Patrimonio Enológico ( Sábado 09/08/2025)

El cierre de la Vuelta partirá desde la Bodega Cillar de Silos, en Quintana del Pidio, una de las localidades con más tradición vitivinícola en la Ribera del Duero burgalesa. Desde allí, los ciclistas afrontarán el ascenso final a las icónicas Lagunas de Neila, final habitual y decisivo que puede dictar sentencia.