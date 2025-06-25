El Burgos Burpellet BH compite en siete campeonatos nacionales por todo el mundo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Llega el fin de semana más internacional de la temporada ciclista con la disputa de la mayoría de campeonatos nacionales a lo largo del mundo. El Burgos Burpellet BH estará representado en hasta siete países de Europa, América, Asia y África.

El principal objetivo de los morados será el Campeonato de España, que se celebrará en la provincia de Granada, con un recorrido para escaladores, tanto en la contrarreloj como en la prueba en ruta. Además, los morados buscarán los títulos nacionales en Francia, Guatemala, Grecia, República Checa, Eritrea y Mongolia.

La cita central del fin de semana para el Burgos Burpellet BH será el Campeonato de España, que tendrá lugar en la provincia de Granada. Contará con dos recorridos ideales para los escaladores, al desarrollarse en la zona de Sierra Nevada. De hecho, la contrarreloj del viernes 27 será una cronoescalada hasta la estación de esquí, partiendo del Centro de Visitantes de El Dornajo y finalizando en el aparcamiento de Los Peñones. Un ascenso de 14 kilómetros y más de 700 metros de desnivel positivo en el que competirán Mario Aparicio, Carlos García Pierna, Ander Okamika, José Luis Faura y David Delgado.

La prueba en línea se celebrará en la tarde del domingo 29 de junio sobre un recorrido de 191 kilómetros y 3800 metros de desnivel positivo. La carrera comenzará en Granada capital, ascendiendo de forma inmediata el puerto de Los Blancares. Al llegar a La Peza se entrará en un circuito de 25 kilómetros repleto de subidas y bajadas, que se repetirá en cinco ocasiones. La prueba finalizará en Granada, descendiendo por la misma vertiente de Los Banclares.

Por parte morada, competirán 12 de los 13 españoles que integran la plantilla: Antonio Angulo, Rodrigo Álvarez, Ángel Fuentes, David Martín, Ander Okamika, Daniel Cavia, José Manuel Díaz, Mario Aparicio, Carlos García Pierna, José Luis Faura, Sinuhé Fernández y David Delgado. La única ausencia la protagoniza Hugo de la Calle, que aún está recuperándose de la caída sufrida hace unas semanas en los Boucles de la Mayenne.

En el resto del mundo, otros seis ciclistas morados competirán en los campeonatos nacionales de sus respectivos países. Clément Alleno disputará el domingo la prueba en línea del Campeonato de Francia, que tendrá lugar en Les Herbiers. Será una larga carrera de 231 kilómetros, algo menos dura que la de años anteriores. Se darán 14 vueltas a un circuito de 16 kilómetros que concluye con un pequeño ascenso al 5% de desnivel medio. Alleno no tomará la salida en la contrarreloj individual.

Ese mismo día, Vojtěch Kmínek competirá en la prueba en línea del Campeonato de la República Checa, donde ya terminó tercero el año pasado con el Equipo Cortizo. Los ciclistas checos compiten cada año de forma conjunta con los eslovacos, por lo que la cita tendrá lugar este año en Bánovce nad Bebravou (Eslovaquia). Se darán siete vueltas a un circuito de 28 kilómetros con varios repechos, completando un total de 196 kilómetros. Kmínek tampoco correrá la contrarreloj.

Georgios Bouglas sí disputará las dos pruebas del Campeonato de Grecia, que tendrán lugar en la ciudad de Tríkala. La contrarreloj se celebrará en la tarde del viernes sobre un recorrido de 42 kilómetros con inicio y final en la localidad de Pyli. El domingo por la mañana será el turno de la prueba en línea, de 153 kilómetros y con un duro ascenso que se afrontará en hasta tres ocasiones. El griego ya fue campeón nacional de ruta en 2014, 2022 y 2023.

En Asia, Jambaljamts Sainbayar correrá el Campeonato de Mongolia, con tres pruebas en tres días consecutivos. Contrarreloj individual el viernes, contrarreloj por equipos el sábado y prueba en línea el domingo. Todas ellas se celebrarán en la provincia de Töv, sobre el mismo recorrido en el que se coronó campeón contra el crono Sainbayar en 2024. Ambas citas mantienen el formato de circuito, teniendo 40 kilómetros la contrarreloj y 150 la prueba en ruta. El mongol defenderá el título en la contrarreloj y tratará de recuperar en la prueba en ruta el maillot de campeón nacional que ya conquistó en 2023.

Continuando en África, Merhawi Kudus no faltará a su cita con el Campeonato de Eritrea, que se celebrará en Asmara, capital del país y localidad natal del escalador morado. Kudus ya sabe lo que es ganar tanto en contrarreloj (2021), como en la prueba en línea (2018 y 2022). El eritreo regresó a la competición hace tres semanas en Eslovenia, después de la grave caída sufrida en el mes de febrero. Ambas carreras del campeonato nacional se celebrarán también en viernes y domingo.

Finalmente, en América, Sergio Chumil correrá el Campeonato de Guatemala. Después de lograr la victoria el pasado domingo en la contrarreloj, ahora deberá defender el título conquistado hace una temporada en la prueba en línea. La cita tendrá lugar el domingo en el municipio de Parramos, cerca de la capital del estado. Sobre un recorrido de 184 kilómetros se enfrentará a los mejores corredores de su país.