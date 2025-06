Medalla de plata de Bouglas y quinta posición de Okamika en los nacionales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los campeonatos nacionales de ciclismo concluyeron este domingo en la mayoría de países del mundo con las pruebas en línea. El Burgos Burpellet BH, que en los últimos días había ganado los títulos en contrarreloj de Guatemala, Grecia, Mongolia y Mauricio, compitió en hasta siete países de cuatro continentes este domingo. El resultado más destacado fue la segunda posición de Georgios Bouglas, que se colgaba la medalla de plata en su país tan solo dos días de lograr el oro en la prueba contra el crono. En Granada, Ander Okamika lograba una destacada quinta posición en el Campeonato de España tras pelear con los más fuertes escaladores del país. Además, Mario Aparicio, Merhawi Kudus, Sergio Chumil y Jambaljamts Sainbayar también finalizaban en el top-10 de sus respectivas carreras.

El equipo burgalés subió de nuevo al podio en el Campeonato de Grecia disputado en Tríkala, gracias a un Georgios Bouglas que rindió a gran nivel ante su público. El nuevo campeón nacional de contrarreloj logró la medalla en una prueba en línea que no le era nada favorable. Pese a ser un velocista puro, aguantó con los más fuertes en los tres pasos por el puerto de montaña del circuito final. El veterano ciclista griego entró en un grupo de seis corredores que se acabó rompiendo en el ascenso final. En un mano a mano final por la segunda plaza, Bouglas ganó el sprint y se colgó la medalla de plata.

En la cita central del fin de semana para los morados, el Campeonato de España disputado en Granada y Sierra Nevada, se dieron cita hasta 12 corredores del Burgos Burpellet BH. En la primera fuga numerosa entró el burgalés Rodrigo Álvarez, pero el grupo fue neutralizado antes del ecuador de la carrera en el encadenado de puertos que componía el circuito principal. Comenzó entonces una guerra sin cuartel en la que corredores como Mario Aparicio dieron muestra de la combatividad que les caracteriza.

En los últimos pasos por La Peza se formó un grupo de seis ciclistas con Ander Okamika como representante morado. A él se unió Aparicio unos kilómetros después, conformando la fuga decisiva que se acabaría jugando las medallas. Los continuos ataques en los repechos rompieron aún más la carrera y en la larga bajada posterior del puerto de Los Blancares, Okamika tuvo buenas piernas para aguantar en uno de los primeros grupos. En la llegada al sprint, el vizcaíno batía a varios rivales para hacerse con la quinta posición. Tras él entraban también en los puestos delanteros Mario Aparicio (10º), José Manuel Díaz (12º) y José Luis Faura (19º).

La jornada comenzaba para los burgaleses en Asia, con el Campeonato de Mongolia, donde Jambaljamts Sainbayar acabó en la octava posición. El corredor del Burgos Burpellet BH se mostró al ataque en la parte final de la carrera y llegó a liderar la prueba en solitario. Sin embargo, sufrió dos pinchazos, uno de ellos a solo siete kilómetros de meta, lo que le apartó de la pelea por las medallas. Tras ello, en África, Merhawi Kudus lograba la novena plaza en el Campeonato de Eritrea. El recorrido en torno a la ciudad de Asmara era bastante llano, por lo que la prueba se resolvió al sprint y el veterano corredor morado logró entrar en el top-10.

Sergio Chumil trabaja al frente del grupo perseguidor.Federación Guatemalteca de Ciclismo

En el Campeonato de la República Checa, Vojtech Kmínek acabó en la 14ª posición tras una carrera muy selectiva y exigente de casi 200 kilómetros. Clément Alleno no pudo terminar el Campeonato de Francia, disputado en Les Herbiers. El corredor galo tuvo que abandonar tras completar siete vueltas al circuito. Finalmente, en el Campeonato de Guatemala, Sergio Chumil no pudo revalidar el título logrado en 2024. El ciclista del Burgos Burpellet BH no pudo entrar en la fuga de diez corredores que se formó en la primera hora de carrera y tuvo que perseguir desde el pelotón durante el resto de la prueba.

Primero intentó unirse a la fuga con un buen ataque que se quedó cerca de su objetivo. Tras ello le tocó trabajar en solitario, al partir como favorito y no tener compañeros en carrera. Al no recibir la colaboración de otros equipos, vio como la diferencia entre ambos grupos crecía y le alejaba de las medallas. Pese a ello, no bajó los brazos y atacó nuevamente en la última subida del recorrido en busca de los puestos de honor, terminando en la novena posición. Un resultado amargo que no empaña el éxito obtenido dos días antes en la prueba contrarreloj, donde se hizo con la victoria.