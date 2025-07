Rodrigo Álvarez seguirá en el Burgos Burpellet BH la próxima temporada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH sigue confiando en los jóvenes talentos de la provincia de Burgos y en 2026 volverá a contar en sus filas con Rodrigo Álvarez. El ciclista burgalés de 25 años ha renovado con el equipo de su tierra por una cuarta temporada. Desde su llegada a la estructura en 2023 ha crecido como corredor, convirtiéndose en un fiable gregario y un trabajador incansable, ayudando a sus compañeros a sumar logros individuales y colectivos. A nivel personal, ha mostrado su polivalencia en escapadas, etapas de media montaña y llegadas al sprint. Este mismo mes sumaba dos top-10 de etapa en el Tour of Magnificent Qinghai, aunque su mayor logro de este 2025 fue ganar el maillot dorado de la combatividad en Tour de Omán.

La continuidad de Rodrigo Álvarez en el equipo de su ciudad confirma la apuesta del Burgos Burpellet BH por los jóvenes deportistas de Burgos. Un corredor que el año pasado pudo debutar en la carrera de casa, la Vuelta a Burgos, protagonizando una escapada en la primera etapa con final en la capital burgalesa. Desde su debut como stagiaire en 2021 y como ciclista profesional en 2023, ha demostrado un enorme crecimiento y una gran polivalencia en diferentes tipos de carreras. Generalmente ejerce de gregario, protegiendo a sus compañeros, tirando del pelotón, lanzando a los velocistas y cumpliendo un rol muy importante en un deporte de equipo como el ciclismo.

Sin embargo, cuando llega su oportunidad de brillar a nivel individual, no la desaprovecha. El pasado mes de febrero se mostró al ataque en el Tour de Omán, entrando en la fuga de las dos primeras etapas para hacerse con el maillot dorado de la combatividad, distinción que mantuvo hasta el final de la carrera. Esa misma velocidad que le permitió ganar los sprints intermedios, la demostró también a comienzos de julio en el Tour de Magnificent Qinghai, donde ejerció de velocista, acabando séptimo y noveno en dos de las etapas.

Una faceta que aprovechó la pasada temporada para acabar tercero en la etapa final de esta misma carrera en China, el día que alzaba los brazos su compañero Eric Fagúndez. Y es que Rodrigo se mueve como pez en el agua en este tipo de llegadas al sprint de grupos reducidos. Con esta renovación hasta 2026, Rodrigo afronta con energías renovadas y un extra de motivación las carreras de la segunda parte de la temporada, comenzando la próxima semana en China.

Rodrigo Álvarez mostraba su satisfacción por la renovación. “Estoy muy contento de renovar con el Burgos Burpellet BH. Correr en el equipo de casa es algo especial y donde más cómodo me siento. Creo que sigo mejorando como ciclista, que es lo más importante. Intento siempre ayudar al equipo en todo lo que me piden y devolverles con trabajo esa confianza que me dan", señalaba.

Añadía que "a nivel personal, me gustaría lograr buenos resultados con frecuencia, pero no es algo fácil en el ciclismo actual. Trabajo lo mejor posible cada día para convertirme en un mejor corredor y el equipo sigue confiando en mí. Renovar a mitad de temporada me da tranquilidad para seguir trabajando y estoy agradecido por ello”.

Damien Garcia, director deportivo, afirmaba que “la renovación de Rodrigo era una evidencia para el equipo. Es un ciclista muy comprometido que siempre trabaja para ayudar a sus compañeros y que también sabe aprovechar su oportunidad cuando se le presenta".

Hizo un repaso sobre su trayectoria en el equipo. "Pudo destacar en Omán este año, cuando ganó el maillot dorado de las fugas, o más recientemente en China, donde logró dos top-10 al sprint. Es un ciclista muy combativo, siempre lleva una buena posición en el pelotón y es un hombre de equipo al que necesitamos. Estamos muy contentos de seguir trabajando con él. Ha tenido una mejora importante en estos tres años y esperamos que siga así de cara al futuro”.