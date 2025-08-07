Léo Bisiaux sorprende en Valpuesta y se pone líder de la Vuelta a Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El joven ciclista francés Léo Bisiaux (AG2R) logró una brillante victoria en la Vuelta a Burgos tras protagonizar un contundente ataque a falta de un kilómetro para la meta. Este triunfo, el primero de su carrera profesional, le permite enfundarse el maillot de líder de la clasificación general.

La jornada, marcada por el paso por el Puerto de Orduña, comenzó con múltiples intentos de fuga. No fue hasta el kilómetro 28 cuando se consolidó un grupo escapado con Sander de Pestel (AG2R), Gorka Sorarrain (Caja Rural), Hugo Aznar (Kern Pharma), Iker Mintigi (Euskaltel-Euskadi), Mario Silva (Illes Balears) y Daniel Cavia (Burgos BH).

La escapada mantuvo su ventaja hasta la subida al Puerto de Oceka, donde el grupo se deshizo y sólo De Pestel y Sorarrain lograron resistir. En la bajada, el alavés Mikel Landa (Soudal Quick-Step) probó suerte con un ataque cerca de su localidad natal, Murguía, aunque fue neutralizado en las primeras rampas de Orduña.

El puerto de Orduña fue el gran juez del día. Allí, Giulio Ciccone (Lidl Trek) lanzó un potente ataque que seleccionó el grupo y dejó atrás al hasta entonces líder. A su rueda se marcharon Bisiaux y Lorenzo Fortunato (Astana). Más tarde, se unieron Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates), formando un quinteto de máximo nivel en cabeza de carrera.

En un final que parecía destinado a resolverse al sprint entre los cinco fugados, Bisiaux sorprendió con un ataque explosivo a falta de 800 metros, logrando abrir un pequeño hueco que mantuvo hasta la meta. El podio de la etapa lo completaron Giulio Ciccone, segundo tras ser el gran animador de la subida, y Giulio Pellizzari, tercero.

Con esta victoria, Léo Bisiaux, Campeón del Mundo de Ciclocross en 2023, se estrena en el ciclismo profesional por todo lo alto y se coloca al frente de la general en una Vuelta a Burgos que aún promete emoción.

El nuevo líder de la clasificación destacaba al terminar la etapa que "fue una etapa difícil, pero fue un día estupendo para nosotros. Hicimos un gran trabajo con el equipo. Todo fue perfecto". Recordaba su ataque en la subida final, al que se unió Ciccione y otros corredores. A 700 metros de la meta "Del Toro llegó con el relevo de Ciccone. No salió y yo simplemente ataqué". Se mostraba muy feliz porque "es mi primera victoria en la categoría profesional, así que estoy muy contento". Destacó que "el equipo estuvo súper fuerte. Mañana es una etapa más llana. La última etapa es la gran etapa de montaña".

Sobre si se ve capaz de mantener el liderato ante la dura etapa de Neila, destaco que "la gran etapa es la última así que ya veremos. Es muy difícil, muy duro y hay muchos buenos corredores aquí. Vamos día a día. Ya tenemos al líder y lucharemos por mantenerlo".

La carrera continuará este viernes 8 de agosto con la cuarta etapa, otra jornada montañosa entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, que podría ser decisiva en la lucha por el triunfo final.