El Mirandés consigue la cesión de Gonzalo Petit

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Gonzalo Petit ya es jabato. El Club Deportivo Mirandés y el Real Betis Balompié han llegado a un acuerdo para que el jugador uruguayo juegue esta temporada en Anduva. El prometedor delantero charrúa llegó a la capital andaluza el pasado 18 de julio procedente del Club Nacional de Fútbol y debutará en el fútbol profesional español con la camiseta del CD Mirandés.

Gonzalo Petit (Carmelo, Uruguay, 2006), es un delantero total. El espigado atacante de 1,91m. puede jugar en posiciones de punta o de segundo delantero, siendo capaz tanto de venir a recibir balón alejado de área como de ser letal como nueve puro. Ágil y con buen pie, sacrificado en la presión y con una gran interpretación del juego colectivo para su equipo, Petit tiene, como buen delantero, una íntima relación con el gol. El uruguayo llegó traspasado al Real Betis procedente de Nacional este paso mes de julio con unas cifras brillantes. La temporada de su debut, con 17 años, marcó seis goles y dio 2 asistencias con el conjunto charrúa. En total, y tras seguir con unos números espectaculares la pasada campaña, Petit llegó el pasado mes de julio al Real Betis tras 34 partidos, 12 goles y 4 asistencias como jugador de Nacional.

Además, el nuevo fichaje rojillo es un fijo en las categorías inferiores de la Selección uruguaya, siendo a día hoy un habitual en las listas de la selección Sub-20.