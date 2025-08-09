Isaac del Toro se corona en la Vuelta a Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Vuelta a Burgos 2025 se despidió este sábado con una jornada épica, donde el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se proclamó vencedor final y el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) se llevó el triunfo de etapa en un espectacular desenlace.

La etapa reina de la ronda burgalesa estuvo marcada por el ataque de Ciccone a 900 metros de meta, movimiento que le permitió cruzar la línea en solitario y levantar los brazos en uno de los finales más emblemáticos del calendario español. Del Toro, líder de la general, defendió con solvencia su ventaja, entrando en segunda posición y asegurando así su segunda victoria de la temporada, tras imponerse en Getxo, y consolidando un año de gran regularidad en el que también fue segundo en el Giro de Italia.

El podio de la etapa lo completó Lorenzo Fortunato (Astana), mientras que el francés Leo Bisiaux (AG2R), que partía como líder, cedió tiempo en la ascensión final y perdió el maillot morado.

La jornada comenzó con la escapada del día con Nico Denz (Bora), Mathijs Paasschens (Bahrain-Victorious), Carlos García Pierna (Burgos-BH), Matteo Moschetti (Q36.5), Txomin Juaristi (Euskaltel) y Samuele Zoccarato (Polti-Kometa). García Pierna, muy combativo, sumó los puntos necesarios en el Alto del Cerro y el Alto del Arroyo para asegurar el maillot de la montaña, y junto a Juaristi seleccionó la fuga en Rozavientos.

En los últimos 12 kilómetros, un pinchazo obligó a Del Toro a realizar una remontada rápida gracias al trabajo de su equipo. La ofensiva final comenzó con un ataque de Esteban Chaves, seguido por Jefferson Cepeda, hasta que Ciccone y Del Toro marcaron un ritmo que dejó sin opciones a Bisiaux.

En la última rampa, el italiano lanzó su ataque definitivo para firmar la victoria parcial, mientras el mexicano celebraba su primer título en la Vuelta a Burgos, una carrera que volvió a ofrecer espectáculo, emoción y un escenario incomparable para el ciclismo internacional.

Al terminar la carrera, el ganador de la etapa señalaba que "era la etapa más dura y era la que quería ganar desde el inicio". Ciccione reconoció que "no ha sido una semana fácil porque con la caída del primer día, el calor, me he sentido, digamos, un poco incómodo en los días, en las primeras etapas".

Destacó que tener al lado a corredores del nivel de Del Toro le motiva. "Correr, digamos, con unos corredores así fuertes me gusta más porque de todas formas, siempre hay un punto de referencia, así que prefiero siempre tener unos adversarios muy fuertes", señaló.

De cara a la Vuelta a España, Ciccione destacó que "aquí han sido unas etapas muy buenas y ha hecho mucho calor y seguramente en vista de la Vuelta es una óptima preparación".

El ganador de la general, Isaac del Toro, explicaba que ha habido un gran final después de un comienzo complicado con la caída. "La verdad no se nos estaba dando, pero creo que al final se pudo dar el resultado", indicaba.

Destacó que ganar la etapa era un objetivo también, pero "cuando pinchamos ya no". Desde el año 1994, con Raúl Alcalá, que hizo dos segundos puestos, no ganaba un ciclista mexicano la Vuelta a Burgos. Un dato que" es especial, a lo largo de este año he estado aprendiendo mucho también acerca de la historia del ciclismo mexicano en en estos tiempos y pues nada, me lleva de mucho orgullo estar representando a semejante país".