El San Pablo Burgos abre la pretemporada esta semana

El San Pablo Burgos de la temporada 2025/26 abrirá el trabajo de pretemporada esta semana. Los jugadores que estarán a las órdenes de Bruno Savignani comenzarán a pasar los reconocimientos médicos el sábado 16 de agosto en el Hospital Recoletas Burgos.

Una vez superadas las tradicionales pruebas físicas y médicas de cada inicio de pretemporada, el equipo burgalés saltará a la cancha del Polideportivo El Plantío por primera vez el martes 19 de agosto con una doble sesión.

Los miembros de la plantilla del San Pablo Burgos darán comienzo a los entrenamientos con los test físicos antes de arrancar el trabajo grupal sobre la pista. Como es habitual durante la temporada, los jugadores combinarán estas tareas con las sesiones de gimnasio, en unas primeras semanas de intenso trabajo y días de dobles sesiones para los de Savignani.

La plantilla con la que cuenta el técnico, a falta de que pueda llegar algún fichaje más, está forma por Gudmundsson y Raúl Neto como bases. Nieto es una nueva incorporación para esta temporada y podrá aportar su experiencia de cuatro años de trayectoria en la ACB, además de ocho cursos de experiencia en la NBA y sus habituales convocatorias con la selección de Brasil.

Como escoltas están Gonzalo Corbalán y el recién llegado Jhivvan Jackson, que llega desde la primera división alemana, esta vez, en el Würzburg, donde firmó unas estadísticas medias de 18,6 puntos, 3,9 rebotes y 4,6 asistencias.

En el puesto de alero estarán Pablo Almazán, que suma un temporada más en el San Pablo Burgos, así como Leo Meindl, que aportará su polivalencia al equipo castellano en el regreso a la máxima categoría del baloncesto español, donde atesora dos cursos de experiencia, y Juan Rubio, alero de 1,97m que aportará su físico atlético, con buen manejo de balón, a la rotación de los burgaleses.

En el puesto de ala-pívot estarán Dani Díez y el fichaje Silvio de Souza, quien con gran capacidad atlética apuntalará el desempeño de los castellanos en la zona.

Luke Fisher, Gyorgy Golomán y Yannick Nzosa completan la plantilla en el puesto de pívot. Nzosa es el recién llegado. El jugador llega cedido por Unicaja Málaga. El jugador forma parte de la disciplina de Unicaja Baloncesto desde 2020 e hizo su debut con el conjunto malagueño en la temporada 2020/21, con 16 años, 10 meses y 12 días, lo que le dejó como el cuarto jugador más joven en debutar con el primer equipo cajista.