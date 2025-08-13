Los hermanos Mateu renuevan con Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rudal iniciará la próxima temporada con la misma ilusión y mayor ambición que la anterior, en la que tratará de disputar el título de Liga y Copa del Rey, manteniendo prácticamente el total de su bloque de cara al siguiente curso.

En este sentido el club burgalés continúa apuntalando su plantilla con la renovación de los Hermanos Mateu, dos jugadores con experiencia, claves en la línea de tres cuartos y que vivirán por tanto la que será su tercera temporada en Burgos.

La calidad de ambos es incuestionable, como así lo demuestran las numerosas convocatorias internacionales del XV y Seven con España.

Iñaki Mateu, de 28 años, es un jugador versátil que se desenvuelve en las posiciones de centro, con buen pie y muy rápido y fuerte en defensa. Tras su paso por el Real Ciencias de Sevilla (temporada 2022‐23), estuvo con anterioridad en el equipo italiano Rugby Viadana 1970, donde militó dos temporadas. Se formó en la cantera del Alcalá de Henares, siendo internacional en todas las categorías inferiores, seven y actualmente en la absoluta con la selección española.

Por su parte, Guillo Mateu es uno de los jugadores españoles en activo que más títulos tiene en su vitrina. Formado en los Tacos de Tucumán, y tras su breve paso por el Real Ciencias de Sevilla, formó también parte del VRAC de Valladolid, C.R. Alcobendas y finalmente el conjunto burgalés, cosechando hasta la fecha 5 copas ibéricas, 6 ligas de División de Honor, 4 Copas del Rey y 8 Supercopas de España.

Guillo Mateu, durante un partido con el Recoletas Burgos Caja Rural.ECB

Se trata de un jugador rápido que se desenvuelve muy bien en las posiciones de centro y ala. Tiene 32 años, es hábil en el uno contra uno, con buena organización de juego y una buena patada en la transformación de puntos a palos.

Según detalla el entrenador del club gualdinegro, José Basso, Iñaki y Guillo Mateu “son jugadores que definen, un centro y ala muy rápido, que meten muchos ensayos, y pueden dar muchos puntos cuando hay un juego más cerrado o hay menos opciones, porque en el uno contra uno son muy desequilibrantes”.