Samuel Trives refuerza el cuerpo técnico de Jorge Berzosa en el Balonmano Burgos

El Club Balonmano Burgos ha incorporado a Samuel Trives como segundo entrenador para la próxima temporada. El técnico madrileño, con una trayectoria de 19 temporadas como jugador profesional y un amplio recorrido como entrenador en la División de Honor Plata, se integrará al equipo liderado por Jorge Berzosa en esta fase de crecimiento del proyecto cidiano.

Trives (Madrid, 1972) trabajará junto a Berzosa en la planificación y dirección del primer equipo y aportará su experiencia en la élite del balonmano nacional. Como jugador, se desempeñó como extremo derecho durante 19 campañas, 16 de ellas en la Liga ASOBAL, y defendió los colores de equipos como Juventud Alcalá, Teka Cantabria, BM Ciudad Real y BM Alcobendas.

Su etapa más destacada la vivió en el Club Balonmano Ciudad Real entre 1996 y 2005, con el que conquistó dos Recopas de Europa y disputó la final de la Champions League en 2005, además de sumar títulos de liga, Copas del Rey, Copas ASOBAL y Supercopas de España.

Tras su retirada en 2010, inició su carrera como entrenador. Dirigió al BM Alcobendas en Plata durante las temporadas 2020-21 y 2021-22, y al Valinox Novás en 2022-23. En las dos campañas más recientes estuvo al frente del BM Lanzarote, primero en Primera Nacional (2023-24) y luego en División de Honor Plata (2024-25).