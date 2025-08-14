Ramis confía en que la competencia interna eleve el nivel del Burgos CF desde la primera jornada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF se prepara para abrir este viernes LaLiga HyperMotion 2025/26 con un duelo inédito en la categoría de plata para el conjunto blanquinegro, que nunca antes se había enfrentado a la Cultural y Deportiva Leonesa en Segunda División, aunque sí lo hizo en la extinta Segunda B y en Tercera División.

El técnico del equipo burgalés, Luis Miguel Ramis, llega a este estreno liguero con optimismo y confianza tras una pretemporada en la que el Burgos CF se ha mantenido invicto y con la plantilla prácticamente perfilada. «Tenemos ganas de que empiece la competición. Hemos trabajado muy bien y muy duro y tenemos mucha ilusión por que llegue ya el partido», afirmó el entrenador catalán en su primera comparecencia previa a un partido en la presente temporada.

Ramis subraya la ventaja de haber dirigido al equipo desde el primer día de trabajo, algo que no ocurrió el curso pasado, de forma que, a su juicio, «el poder trabajar desde el principio con el equipo y no como hicimos la temporada pasada, que cogimos las riendas a la mitad, evidentemente ayuda a asentar conceptos y a estar mucho más preparados».

En su análisis previo al partido contra la Cultu, el entrenador dedicó especial atención a Mario González, delantero al que conoce de su etapa en el Tenerife y cuya mejor versión espera recuperar ya que espera que pueda «darnos un alto rendimiento. Es un delantero con colmillo y es cuestión de tiempo y preparación que acabe sacándolo».

El técnico valora que la dirección deportiva ha confeccionado «una plantilla muy equilibrada, con muchos recursos y soluciones ante cualquier situación» y confía en que la competencia interna eleve el nivel de juego». En ese sentido, sin lesionados, y con solo algunos futbolistas en proceso de alcanzar el ritmo competitivo, el equipo encara el estreno con todos sus efectivos.

El rival será una Cultural Leonesa que todavía busca completar su plantilla pero que, en el amistoso disputado en julio, ya mostró su capacidad para competir. Ramis advierte que «la competición es diferente y, en esta categoría, cualquier equipo tiene posibilidades y un nivel muy alto. Tenemos que darlo todo porque va a ser un partido de máxima exigencia».

La conexión con la grada volverá a ser uno de los pilares del nuevo curso. «La afición es nuestro combustible y nuestro chasis. Queremos que celebren, que se ilusionen, pero, sobre todo, queremos que estén orgullosos de su equipo. Ese es nuestro principal objetivo», subrayó Ramis.

Antecedentes

En la extinta Segunda División B fue donde Burgos CF y Cultural Leonesa cruzaron sus caminos con más frecuencia, hasta que en la temporada 2020-21 el conjunto burgalés certificó su ascenso al fútbol profesional. Los leoneses han recuperado esa condición esta misma campaña, tras un regreso efímero hace siete años en el que ambos clubes no llegaron a coincidir en Segunda División. El último enfrentamiento oficial se remonta a la campaña del ascenso del Burgos, con una victoria blanquinegra en El Plantío. Entonces, el equipo dirigido por Julián Calero remontó el gol en propia puerta de Elguezabal gracias a los tantos de Jon García y del leonés Claudio Medina. En la ida, disputada en el Reino de León, el marcador había quedado en tablas (1-1) con un tanto inicial de Undabarrena y la igualada de Héctor Hernández desde el punto de penalti.

Desde entonces, los choques se han reducido a partidos de pretemporada: triunfo burgalesista por 1-0 en 2023 con gol de Ander Martín y misma renta para la Cultural el pasado verano, con Manu Justo como autor del tanto. El precedente más reciente tuvo lugar hace apenas dos semanas, en el actual periodo estival, y terminó con un empate sin goles (0-0) en El Plantío.