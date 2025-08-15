Mirandés-Cádiz: el debut de un equipo en formación bajo la mirada de Fran Justo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con el inicio de la temporada en ciernes, el CD Mirandés se prepara para su primer compromiso oficial en Cádiz en un contexto similar al del curso anterior y que viene marcado por el trabajo acumulado durante una pretemporada atípica, con el equipo todavía en proceso de formación. Casi en la misma situación en la que se vio hace un año, aunque, esa compleja pretemporada de los rojillos fue el prólogo de su mejor temporada en Segunda División.

El entrenador del CD Mirandés, Fran Justo, asegura que, pese a las particularidades de las semanas previas, el equipo ha empezado a definir su identidad, además de ir “acumulando trabajo, partidos amistosos y creo que gracias a ellos nos va dando pistas de por dónde tenemos que ir y por dónde no”, explicó el técnico, quien también destacó la evolución individual y colectiva de sus jugadores.

En estas seis semanas de trabajo, la plantilla ha mantenido una línea constante de esfuerzo a juicio de su entrenador que valora que “los chicos han trabajado muy bien”. Es una tónica general que tenemos desde que hemos comenzado a trabajar”, afirmó, apuntando también a la motivación por competir de forma oficial. “Con ese gusanillo, esa ilusión de que comienza la competición y con ganas de ir el domingo a Cádiz a competir lo mejor posible”, describía el estado de ánimo en el vestuario en vísperas del debut liguero (19:30h).

El mensaje de Justo es claro. Insiste en que el equipo está en plena fase de construcción y, por ahora, debe adaptarse a los recursos con los que cuenta. “Estamos partiendo desde un nuevo comienzo en todos los sentidos y así será el domingo en Cádiz”, explicó. Además, confía en que el propio desarrollo de la competición les ayude a identificar mejor sus fortalezas y debilidades. “La propia competición nos va a dar muchas pistas de por dónde tiene que ir ese Mirandés de Fran Justo y en qué tiene que crecer”, señalaba en la previa del encuentro.

Para este debut, el enfoque estará puesto en la solidez y la competitividad. “Competir, estar en el partido, agarrarse a él”, resumió. Aunque el grupo todavía no está cerrado, el técnico no se detiene en lo que falta. “No me tengo que preocupar de lo que nos falta, me tengo que preocupar de lo que tenemos y con lo que tenemos competir de la mejor de las maneras”, argumentaba.

El trabajo en paralelo con la dirección deportiva sigue siendo parte de su día a día, en una etapa del mercado en la que las plantillas aún no están cerradas. “Son días intensos como os imaginaréis y creo que es lo que nos toca a los profesionales del fútbol”, comentó.

En lo táctico, el equipo ya tiene definido su plan para el duelo ante el Cádiz, al que define como un equipo que "tiene mucho talento" y que "en una acción se puede decidir", por lo que al conjunto jabato le va a demandar "una concentración y una exigencia muy alta" durante el partido.

Fran Justo subrayó que el objetivo a mayores en este partido inicial de la liga pasa por comenzar a construir una identidad reconocible y "generar esos primeros cimientos sobre los que el Mirandés poco a poco vaya siendo un equipo reconocible y con el que toda su afición se sienta identificada”.

Sobre su experiencia personal tras su llegada al club admitió que no se llevó ninguna sorpresa porque se imaginaba "un club que hacía las cosas muy bien”, señaló, satisfecho con el respaldo recibido. “Sabía perfectamente a dónde venía, han sido en todo momento muy claros conmigo tanto el presidente como el director deportivo”, reconoció.