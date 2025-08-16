Sube el pulso para la ACB: Revisiones médicas en el San Pablo Burgos antes de pisar la cancha

Yannick Nzosa se somete a una comprobación de su tensión arterial.SPB-C. Méndez

La nueva temporada del San Pablo Burgos como equipo recién ascendido a la liga ACB ya ha comenzado a tomar forma con la llegada de los jugadores y los primeros pasos del inicio de la pretemporada 2025/26. El compromiso ha tenido lugar fuera de las canchas, en el Hospital Recoletas Salud Burgos, donde los jugadores del equipo han sido sometidos a los pertinentes reconocimientos médicos.

Durante la jornada de este sábado, pasaron por consulta dos de los recientes fichajes del conjunto burgalés, Yannick Nzosa y Juan Rubio. A ellos se sumaron Alonso Reyes y Marcos Bella, integrantes del Burgos Grupo de Santiago que competirá en la Liga U22.

Días antes, dos referentes del vestuario como Dani Díez y Pablo Almazán ya habían completado las pruebas médicas. El calendario de reconocimientos continuará en los próximos días con Luke Fischer, Raul Neto y Jhivvan Jackson, que también están citados en el centro hospitalario para pasar la revisión del equipo médico del centro y el propio del club.

En el caso de los internacionales Jón Axel Guðmundsson, Gonzalo Corbalán, Leo Meindl y Silvio De Sousa, su incorporación se producirá más adelante, una vez finalicen sus compromisos con las selecciones de Islandia, Argentina, Brasil y Angola, respectivamente, ya que están participando en competiciones como el EuroBasket, la AmeriCup y el AfroBasket.

Está previsto que el primer entrenamiento oficial se celebre el martes 19 de agosto en el polideportivo El Plantío, donde los jugadores ya disponibles comenzarán a trabajar a las órdenes del entrenador Bruno Savignani, con la vista puesta en la que va a ser una exigente temporada en la Liga Endesa ACB.