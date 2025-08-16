Sube el pulso para la ACB: Revisiones médicas en el San Pablo Burgos antes de pisar la cancha
Con las visitas al Hospital Recoletas Salud, el San Pablo inicia de forma oficial su preparación para la temporada 2025/26. A falta de que se incorporen los jugadores internacionales, la plantilla comenzará a ejercitarse el próximo martes bajo las órdenes de Bruno Savignani en el polideportivo El Plantío
La nueva temporada del San Pablo Burgos como equipo recién ascendido a la liga ACB ya ha comenzado a tomar forma con la llegada de los jugadores y los primeros pasos del inicio de la pretemporada 2025/26. El compromiso ha tenido lugar fuera de las canchas, en el Hospital Recoletas Salud Burgos, donde los jugadores del equipo han sido sometidos a los pertinentes reconocimientos médicos.
Durante la jornada de este sábado, pasaron por consulta dos de los recientes fichajes del conjunto burgalés, Yannick Nzosa y Juan Rubio. A ellos se sumaron Alonso Reyes y Marcos Bella, integrantes del Burgos Grupo de Santiago que competirá en la Liga U22.
Días antes, dos referentes del vestuario como Dani Díez y Pablo Almazán ya habían completado las pruebas médicas. El calendario de reconocimientos continuará en los próximos días con Luke Fischer, Raul Neto y Jhivvan Jackson, que también están citados en el centro hospitalario para pasar la revisión del equipo médico del centro y el propio del club.
En el caso de los internacionales Jón Axel Guðmundsson, Gonzalo Corbalán, Leo Meindl y Silvio De Sousa, su incorporación se producirá más adelante, una vez finalicen sus compromisos con las selecciones de Islandia, Argentina, Brasil y Angola, respectivamente, ya que están participando en competiciones como el EuroBasket, la AmeriCup y el AfroBasket.
Está previsto que el primer entrenamiento oficial se celebre el martes 19 de agosto en el polideportivo El Plantío, donde los jugadores ya disponibles comenzarán a trabajar a las órdenes del entrenador Bruno Savignani, con la vista puesta en la que va a ser una exigente temporada en la Liga Endesa ACB.