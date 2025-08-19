El Grupo Ureta Tizona Burgos da los primeros pasos para preparar la próxima campaña
El primer partido de preparación será contra Estudiantes el próximo 30 de agosto en el Movistar Academy de Magariños
El Club Baloncesto Tizona ha iniciado hoy los trabajos de preparación de cara a la nueva temporada en la Primera FEB que comenzará el próximo 26 de septiembre ante el Melilla Baloncesto.
El equipo dirigido por Jordi Juste no podrá contar todavía con todos sus efectivos debido a los compromisos de algunos de sus integrantes.
Como miembros del primer equipo se encuentran disponibles los ocho jugadores nacionales: Ayoze Alonso, Andy Huelves, Rodrigo Seoane, Arnau Parrado, Alberto ‘Tote’ Alonso, Gabriel Gil, Gerard Jofresa y Ramón Vilà. Completan el grupo algunos jugadores de la cantera.
Ya se van conociendo algunas de las fechas en las que se disputarán los amistosos previos al inicio liguero. El primer compromiso será el sábado 30 de agosto, cuando el CB Tizona visite al Movistar Estudiantes en el Movistar Academy de Magariños, en Madrid.