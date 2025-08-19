Descubre las primeras imágenes de la pretemporada del San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El San Pablo Burgos ha iniciado los entrenamientos de preparación de la temporada, la de su regreso a la ACB. Un regreso que ya tiene calendario. Los de Savignani se estrenarán el fin de semana del 4-5 de octubre ante el Bàsquet Girona, en el Coliseum.