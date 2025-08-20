El Mirandés cierra la cesión de Carlos Fernández y ficha a Martín Pascual

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés refuerza la plantilla con la incorporación de dos nuevos jugadores, Carlos Fernández y Martín Pascual. El club rojillo ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad para la cesión de Carlos Fernández. El futbolista txuri-urdin comenzará hoy su nueva etapa como futbolista rojillo, según informa el club a través de una nota de prensa.

Carlos Fernández (Sevilla, 1996) es un delantero con un currículum excelso que cuenta con experiencia y goles en la élite de nuestro fútbol a sus tan solo 29 años. Se trata de un jugador que destaca por su exquisita pierna izquierda. Un atacante capaz de leer muy bien el juego entre líneas y que puede desenvolverse a la perfección en todas las posiciones de la parcela ofensiva.

Criado en la cantera del Sevilla C.F, Carlos debutó en LALIGA EA Sports en la temporada 13/14 con el conjunto hispalense. Su buen hacer en Nervión llamó la atención del Dépor, que militaba en LALIGA HYPERMOTION y fue un jugador clave realizando una gran campaña. El Granada C.F fue su primera oportunidad para demostrar en la élite y no falló anotando 13 goles con la camiseta del conjunto nazarí. La Real Sociedad llamó a su puerta y dio el salto a jugar competiciones europeas siendo una pieza importante en los planes del conjunto donostiarra.

En el apartado internacional, Carlos Fernández ha disputado 22 partidos en las categorías inferiores de la Selección en categorías sub -16, sub-19 y sub-21 anotando un gol.

Del mismo modo, el CD Mirandés ha fichado a Martín Pascual para reforzar la parcela defensiva. El nuevo central jabato se unirá a las órdenes de Fran Justo para continuar con su progresión futbolística. Se incorporará mañana a la dinámica de grupo.

Martín Pascual llega desde el filial del Atlético de Madrid.@martoinj5

Martín Pascual (Madrid, 1999) es un defensor que destaca por su fortaleza física y su gran capacidad para imponerse en los duelos. El nuevo jugador del CD Mirandés cuenta con una imponente envergadura alcanzando el 1,90 de altura.

El joven futbolista madrileño cuenta con experiencia en LALIGA HYPERMOTION, donde ha disputado 49 encuentros en diferentes temporadas. Formado en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, el central madrileño realizó su última temporada en el filial madrileño (1ª RFEF) disputando 34 partidos a las órdenes de Fernando Torres.