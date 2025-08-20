El San Pablo Burgos confirma el fichaje de Jermaine Samuels Jr.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Jermaine Samuels Jr. (13/11/1998, Franklin, Massachusetts, Estados Unidos) se suma a la plantilla del San Pablo Burgos para disputar la próxima temporada 2025/26 de Liga Endesa acb. El ala-pívot

de 1,97m vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo de la mano de los castellanos.

El jugador inició su trayectoria deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, en la que compitió con el equipo de Villanova Wildcats entre 2017 y 2022, antes de dar el salto a la NBA G-League, la liga de desarrollo del país.

En el curso 2022/23, Jermaine Samuels Jr. firmó por Indiana Mad Ants, con los que promedió 15,7 puntos, 8 rebotes y 2,6 asistencias por encuentro. En la campaña posterior, Houston Rockets se hizo con sus servicios, un club en el que compatibilizó su presencia en la NBA, con la participación en la NBA G-League a través del equipo afiliado de Rio Grande Valley Vipers.

Con unos buenos números promedios en dos temporadas en la liga de desarrollo, el ala-pívot estadounidense completó el pasado año deportivo con 13,6 puntos, 6,3 rebotes y 2,3 asistencias por encuentro.

Desde el San Pablo Burgos, "le deseamos toda la suerte del mundo a Jermaine Samuels Jr. para esta nueva etapa de su carrera deportiva".

La llegada de Samuels Jr. coincide con la confirmación por parte del director deportivo del club, Albano Martínez, de la marcha de Golomán