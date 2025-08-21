Pica: "Espero que la afición haga de Mendizorroza un fortín, que parezca que jugamos en casa"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés ya solo piensa en el siguiente partido contra el Huesca tras la derrota en Cádiz en la primera jornada, en un choque que a los pocos segundos dejaba a los rojillos en inferioridad. El jugador Adrián Pica explicaba que "durante la semana ya estábamos pensando en el Huesca, ya dejamos a un lado el partido del Cádiz, que sí que fue un poco difícil por las circunstancias que se nos dieron, pero yo al equipo le veo muy bien, físicamente y mentalmente".

Sobre la jugada en la que anulan un gol al Mirandés, Pica recordaba que "cuando voy a la disputa, yo toco balón y de primeras el árbitro sí que da gol, luego sí que nos dice que pita falta, que le hago falta al portero. Y bueno, es una decisión que toma, la tenemos que respetar y no nos queda otra".

En cuanto a la expulsión, "es una acción que nos puede pasar a cualquiera y sobre todo los que estamos atrás, que salimos más en las fotos, por así decirlo".

Será el primer partido del Mirandés en 'casa', ya que los rojillos jugarán como locales en el estadio del Alavés, Mendizorroza, en esta primera parte de la liga por obras en Anduva. "Muy contento de volver a jugar en Mendizorroza, que lo siento como mi casa y también espero que la afición vaya y haga de Mendizorroza un fortín, que parezca que estamos jugando en casa, que yo creo que es la clave de los logros del equipo".

Afirmaba que la clave está en pensar que "estamos jugando en Anduva, que estamos jugando en casa y que la afición tiene que apretar igual que como si estuviese aquí, porque los necesitamos para sacar los tres puntos".

A pesar de jugar en inferioridad contra el Cádiz, Pica ve al equipo en muy estado de forma. "Yo creo que físicamente se ve que estamos como toros, el último partido de pretemporada también jugamos los once y noventa minutos, y yo creo que en Cádiz se vio que estuvimos por uno menos desde el minuto uno".

Aunque la gran mayoría son jugadores llegados esta temporada, Pica considera que "creo que en esta semana sí que ya nos conocemos mucho mejor, yo creo que en el campo se ve mucho más, y los que están viniendo nuevos pues que se metan esos conceptos en la cabeza y ir conociéndonos mucho más".

No obstante, añadía, "creo que desde la primera hasta la última hay que darle importancia porque luego no sabes nunca esos puntos que te dejas atrás, que te van a beneficiar para lograr tus objetivos, y yo creo que es muy importante tener eso en la cabeza, que da igual que sea la segunda, que es muy importante la jornada".