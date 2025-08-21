El Grupo Ureta Tizona Burgos se estrena en casa con el Melilla en la liga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos ya tiene el calendario completo de Primera FEB, competición que los de Jordi Juste arrancarán en casa ante Melilla, el próximo 26 de septiembre, a las 20.45 horas. El equipo burgalés jugará la segunda jornada en Zamora, el 4 de octubre, a las 19.30 horas.

En la tercera jornada, el 10 de octubre, los de Juste recibirán al Flexicar Fuenlabrada, para desplazarse a Oviedo el domingo 19 de octubre para medirse al Alimerka Oviedo. El 24 de octubre, el conjunto burgalés recibe a Leyma Coruña y repetirá partido en casa en la jornada 6, la del 31 de octubre, con la visita del Inveready Gipuzkoa. Estos son los primeros partidos de la temporada para el conjunto burgalés.

Una temporada que trae algunos cambios en la normativa de juego, tal y como informó la Federación Española de Baloncesto el pasado mes de junio. A través de una nota de prensa, se informaba la implementación del saque rápido en campo defensivo o la restructuración de la Fase de Grupos de la Copa España, pero también de gestión y organización con la presencia de al menos 10 jugadores para la disputa de cada encuentro o la modificación de plazos para la solicitud de licencias en caso de festivos locales.

Una normativa que incluye incluso diferentes modificaciones a la búsqueda de una homogeneidad en las equipaciones de juego así como la implementación de un código de vestimenta para entrenadores/as y cuerpos técnicos.

El punto de partida para una campaña que comenzará el viernes 26 de septiembre con un calendario de juego muy similar en cuanto a fechas respecto al del pasado curso y en el que la única novedad llegará con la ausencia de los equipos de Primera FEB de la Fase de Grupos de la Copa España iniciando su participación a finales de octubre cuando den comienzo las eliminatorias por el título.

De este modo, Liga y Copa se intercalarán durante los cinco primeros meses de una competición que contará con dos parones internacionales con motivo de las Ventanas FIBA a finales de noviembre y febrero y en la que los posibles candidatos al título copero lucharán por su conquista en una Final Four que tendrá lugar los días 23 y 24 de enero. La Liga Regular concluirá el viernes 8 de mayo coronando así a un campeón que se hará con la primera plaza de ascenso a la Liga Endesa dando paso a unos Playoffs que cerrarán la temporada con una Final Four los días 6 y 7 de junio.

El Grupo Ureta Tizona Burgos ya conoce los horarios de la fase previa de la Copa de Castilla y León. La competición estará compuesta por cuatro equipos. En la fase previa se celebrará un triangular en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora, en el que participarán Caja Rural CB Zamora, Súper Agropal Palencia y Grupo Ureta Tizona. Estos enfrentamientos se disputarán los días 5, 6 y 7 de septiembre en tierras zamoranas. El ganador de esta fase se enfrentará como local, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, al Silbö San Pablo Burgos. Ese partido determinará el campeón de la edición de 2025.

Los de Juste se medirán al Caja Rural CB Zamora, el viernes 5 de septiembre, a las 20.45 horas. El sábado 6 de septiembre, a las 20.30 horas, se jugará el Súper Agropal Palencia-Grupo Ureta Tizona, y el domingo 7 de septiembre, a las 18.00 horas, el Caja Rural CB Zamora-Súper Agropal Palencia.