El Burgos Berpellet BH afronta su séptima Vuelta a España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A unas horas para que comience la Vuelta Ciclista a España, el Burgos Berpellet BH ultima los detalles para participar en la que será su séptima aventura en la ronda española.

El equipo burgalés ya ha realizado la inscripción oficial y los corredores ya tienen los dorsales oficiales: Mario Aparicio (211); Sergio Chumil (212); Eric Fagúndez (213); José Luis Faura (214); Hugo de la Calle (215); Carlos García Pierna (216); Sinuhé Fernández (217) y Daniel Cavia (218).

Damien Garcia y Jetse Bol comenzarán como directores desde la primera etapa y Jesús Ezquerra se incorporará a partir de la quinta etapa. La alineación del equipo burgalés destaca por su juventud, con una edad media de 24 años y con hasta tres corredores que debutarán en una gran vuelta en su primer año como profesionales. De hecho, solo uno de los elegidos sabe lo que es correr La Vuelta en el pasado. Se trata de Eric Fagúndez, que ya compitió en 2023, dejándose ver en las fugas de la quinta y la undécima etapa, la primera de ellas en solitario. El campeón uruguayo de contrarreloj será uno de los ciclistas a seguir en la alta montaña, tras una temporada en la que ha sido segundo en el Gran Premio Castellón y quinto en O Gran Camiño.

Pese a su juventud, uno de los veteranos del equipo será Mario Aparicio, que debutará en una grande en su quinto año en la estructura. De esta manera, el Burgos Burpellet BH contará con un representante burgalés en la carrera más importante del año. El corredor de Aranda de Duero llega tras rendir a un altísimo nivel en la Vuelta a Burgos, donde acabó 12º. Este año también ha alzado los brazos en el Tour de Sharjah y firmó una gran actuación en los Campeonatos de España con sendos top-10 en las pruebas en ruta y contrarreloj. Un escalador valiente que siempre se deja ver al ataque cuando la carretera se torna ascendente.

Con motivo de su participación en la Vuelta a España 2025, el equipo Burgos Burpellet BH contará con dos versiones exclusivas de la BH Ultralight, diseñadas para destacar tanto en imagen como en rendimiento. La ronda española, uno de los momentos clave del calendario para la formación burgalesa, será el escenario perfecto para mostrar estas dos máquinas creadas para la alta competición.

La primera de ellas será la bicicleta de uso regular durante la carrera. Se trata de una BH Ultralight con una nueva y atrevida decoración en color rosa, que no solo refuerza la identidad visual del equipo, sino que también la hará fácilmente reconocible en el pelotón. Un diseño llamativo que refleja el espíritu combativo del Burgos Burpellet BH y su voluntad de dejar huella en cada jornada de carrera.

La segunda versión, aún más especial, ha sido desarrollada específicamente para las etapas de montaña. Pensada para los escaladores del equipo, esta BH Ultralight prescinde por completo de la pintura para dejar el carbono visto, logrando así un acabado atemporal, sofisticado y con una ventaja clara: el ahorro de peso. Esta edición ultraligera marca un hito técnico para la marca, alcanzando un peso total de solo 6,89 kg, rozando el mínimo permitido por la UCI (6,8 kg). Una bicicleta diseñada para volar cuesta arriba.

Ambas versiones comparten la misma base técnica: un cuadro que combina al máximo ligereza, aerodinámica y rigidez. La BH Ultralight ha sido refinada a lo largo de los años, incorporando detalles heredados de la BH Aerolight, como los tubos de perfil aerodinámico y una integración extrema del cableado, el cierre de sillín y los ejes pasantes. Su característica horquilla Air Bow refuerza ese carácter agresivo y veloz que la define.