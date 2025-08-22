Ricardo Rey, nuevo director de cantera de Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ricardo Rey Arias (Santiago de Compostela, 1989), entrenador con experiencia previa a nivel nacional, llega a Burgos para hacerse cargo de las categorías inferiores del Grupo Ureta Tizona Burgos.

El formador gallego recala en el C.B. Tizona tras su paso por Santiago de Compostela, donde la temporada pasada fue uno de los entrenadores asistentes de Félix Alonso en Obradoiro.

Vuelve a las labores de cantera como ya hiciera durante 5 temporadas en el Club Baloncesto Tres Cantos (Madrid) y en el Nou Basquet Alcoy por 1 campaña.

Además de su trayectoria en los clubes, también tiene experiencia como coordinador y entrenador de tecnificación en la Federación Madrileña de Baloncesto.