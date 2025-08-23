El Mirandés sigue sin arrancar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos jornadas, cero puntos, cero goles y cero también en juego, peor inicio, casi imposible. Nada que no se pueda solucionar pero nada que no deba dejar de preocupar. Un Mirandés que, de momento, no se parece en nada al equipo que estuvo a punto de subir a Primera división. Mucho tiempo para revertir la situación, pero tras lo visto ayer, habrá que esperar a que el renovado equipo encuentre el rumbo y su identidad aunque de momento las sensaciones no son nada halagüeñas.

De todas formas y al margen del pobre juego del Mirandés y en un resumen simple, la victoria se fue a Huesca porque el equipo oscense aprovechó una oportunidad, la única clara que tuvo, mientras que el Mirandés no hizo lo propio con la suya, a cargo de Carlos Fernández. Pudo haber sido al revés, pero no fue así. Al Mirandés, a día de hoy a falta de evaluar si su plantilla es igual o mejor que la temporada pasada, le falta ensamblar las piezas. De momento, no son más que un grupo de desconocidos jugando juntos.

Buscó ser protagonista desde el primer momento el conjunto jabato, pero el Huesca no quería resignarse a ser sometido y también mostró señales de resistencia activa. Con Martín Pascual ya de titular en el eje de la zaga, ausente Iván Córdoba por sanción, el Mirandés quería minimizar errores y encontrar soluciones para llegar al área del Huesca. Las intenciones eran las mismas y en los primeros minutos el Mirandés no conseguía imponerse. Tampoco eran momentos para asumir demasiados riesgos si no para encontrar las debilidades del rival.

Pasaban sin embargo los minutos y sobraba campo, concentrándose todo el juego en la zona ancha. Los de Fran Justo no lograban profundizar mientras que el Huesca no desaprovechaba la ocasión para salir en velocidad con Kortajarena y Sergi Enrich amenazantes. Y fue precisamente el veterano delantero el que adelantó a su equipo después de una preciosa jugada iniciada por él metiendo en profundidad para Liberto que después de ganar la línea de fondo encontró a Kortajarena para que este habilitara a Enrich, que había seguido la jugada, y rematara con precisión y calidad para batir a Nikic.

Había marcado el Huesca en la primera ocasión del partido y el Mirandés se veía en la obligación de levantar un partido en el que iba a tener que remar contra corriente. Pero los de Fran Justo tenían ahora delante una roca a la que abordar, un Huesca granítico que cerraba todos los espacios y que minimizaba a un Mirandés, donde ni Aarón Martín ni Ismael Barea conseguían superar las trincheras de los oscenses.

Un tímido remate de Iker Varela desde lejos apenas hizo cosquillas en las manoplas de Dani Jiménez. Fue todo el balance ofensivo de un Mirandés que en el primer tiempo se quedó muy lejos del área oscense, con pocos recursos y menos ideas.

Justo tomó medidas en el descanso haciendo debutar a Carlos Fernández y a Álex Cardero. Y cambió de entrada la cara del equipo, forzando Fernández una amarilla ha Pulido.

Pero apenas fue nada sustancial porque el Huesca seguía intratable atrás y sin renunciar a salir a campo abierto, exigiendo a un Mirandés que se encontraba incómodo. No llegaba la reacción de los jabatos, con un juego plano e impreciso. Justo buscaba más soluciones y se la jugó con Thiago Helguera para ver si el uruguayo sacudía al equipo desde la sala de máquinas. Al Mirandés le faltaba un jugador como Óscar Sielvas, que conducía con finura al Huesca y hacia mejores a sus compañeros.

Inéditos los hombres de ataque, a los que no les llegaban balones, con el paso de los minutos se ofuscaba aún más el Mirandés, incapaz de proponer nada ni de perturbar a un Huesca que no pasaba por ninguna situación de apuro. Los de Fran Justo se diluían en su propia confusión, incapaces de generar nada que pudiera aportar algo positivo, perdidos en un ecosistema al que no eran capaces de adaptarse.

Marino intentaba acciones individuales pero no tenía acompañamiento y el equipo quedaba a merced de un Huesca que imponía su ley y que ganaba todos los duelos desesperando a un Mirandés que a pesar de tener más tiempo el balón no sabía qué hacer con él.Aun así, la tuvo Carlos Fernández a un minuto para el final, pero Dani Jiménez respondió con una gran intervención al cabezazo del delantero mirandesista.

CD MIRANDÉS - SD HUESCA, 0-1

CD Mirandés: Nikic; Tamarit, Gutiérrez, Pica, Pascual, Medrano; Marino, Barea, Aarón Martín (Álex Cardero, 46´), Varela (Thiago Helguera, 66´); Petit (Carlos Fernández, 46´).

SD Huesca: Jiménez; Toni Abad, Pulido, Piña (Álvaro Carrillo, 66´), Arribas, Alonso (Ro Abajas, 89´); Álvarez, Sielva, Kortajarena (Manu Rico, 89´), Liberto (Enol Rodríguez, 55´); Sergi Enrich (Ntamack, 55´).

GOL: 0-1 (25´): Sergi Enrich.

ÁRBITRO: Jon Ander González Esteban (Colegio vasco). Tarjetas amarillas a Barea, Marino, Thiago Helguera, Gutiérrez / Julio Alonso, Pulido.

CAMPO: Mendizorroza. 4.000 espectadores.