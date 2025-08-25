Música, montaña y carreras: Sedano vive su gran fiesta del trail este fin de semana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de 800 personas participarán este sábado y domingo en las pruebas deportivas organizadas por la Asociación Deportiva Haciendo Sed Burgos, que ha logrado reunir en el Valle de Sedano un cartel de primer nivel con la II Backyard Haciendo Sed, el IV Trail Run Haciendo Sed y la II Marcha Solidaria.

La cita arranca este sábado 30 de agosto con la prueba de ultra resistencia Backyard Haciendo Sed, una competición única en el norte de España por su formato y exigencia. Las 200 plazas disponibles se agotaron en apenas dos horas en enero, lo que da cuenta del interés que ha despertado.

La carrera comienza a las 9 de la mañana y no tiene una hora de finalización definida: cada participante debe completar vueltas de 6,7 kilómetros cada hora hasta que solo una persona logre dar una vuelta más que el resto. La organización estima que el vencedor podría superar las 32 horas en carrera y recorrer más de 210 kilómetros.

Entre los favoritos a pelear por el triunfo figuran nombres destacados como Sergio Vara, defensor del título, junto a Javier Lozano, Daniel Borreguero, César Domínguez, Margarita Mateu y Eva Pausa.

El domingo, mientras aún pueda quedar algún atleta completando vueltas en la Backyard, llegará el turno del IV Trail Run Haciendo Sed, que ofrece tres recorridos y ha superado ya los 450 inscritos. En la prueba reina, de 22 kilómetros, la presencia de la campeona del mundo Oihana Kortazar eleva el nivel competitivo.

En categoría masculina, corredores como Joel Santamaría, Daniel Castro, Álvaro Boo, Víctor Illera o Joel Aubeso aspiran al podio. Esta carrera será además la última puntuable del circuito IDJ Trail Series y transitará por un trazado diferente al de la Backyard, atravesando Gredilla de Sedano.

La prueba de 10 kilómetros presenta una inscripción cercana a los 300 participantes y un alto grado de igualdad, mientras que la nueva modalidad “Promoción”, pensada para menores nacidos antes de 2012, ofrecerá un recorrido de casi siete kilómetros.

El esfuerzo organizativo de esta edición también se refleja en el salto de calidad en premios, con 1.650 euros a repartir entre ambas pruebas. Además, el carácter solidario sigue siendo una seña de identidad del evento: los beneficios de la Backyard irán destinados a ATAB, la Asociación de Trastornos Alimentarios de Burgos, mientras que los del Trail Run se destinarán a Saltando Charcos, entidad que trabaja con menores en el barrio de Gamonal. Desde 2022, las pruebas de Haciendo Sed han recaudado cerca de 20.000 euros en donaciones para distintas organizaciones locales.

Durante todo el fin de semana, Sedano vivirá una auténtica fiesta, con actividades paralelas para todos los públicos. Música en directo, comida popular, juegos infantiles, feria del corredor, rifa solidaria, concurso de fotografía, visita guiada al municipio y barra exterior completan la programación.

Una mención especial merece la Marcha Solidaria del sábado, que ya cuenta con más de 100 inscritos. La salida está prevista para las 11:00 horas y el importe íntegro de las inscripciones se destinará también a ATAB. Aún es posible sumarse, tanto de forma presencial como a través de la web oficial del evento, donde también se ha habilitado un “dorsal 0” para donaciones.