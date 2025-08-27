Cristina Blanco arrasa en Castrillo del Val y conquista la Copa FEB

Las jugadores que participaron en la final de la Copa FEB individual femenina, celebrada este año en Castrillo del Val.ECB

La jugadora de Cueva de Juarros, Cristina Blanco, se impuso con autoridad en la final de la Copa FEB individual femenina, celebrada este año en Castrillo del Val. El campeonato, organizado por la Delegación Burgalesa de Bolos y con el respaldo de Iberdrola como patrocinador de los deportes federados femeninos, reunió a 29 participantes en una jornada que mantuvo la emoción hasta el último lanzamiento.

La prueba se desarrolló bajo el sistema habitual: diez bolas por jugadora, dos por cada uno de los cinco juegos, y pase a la ronda final para las seis mejores clasificadas. En el arranque, Aimé García fue la primera en destacar con una jugada de 40 bolos a la mano que le permitió reponerse tras un inicio discreto.

Al castro mano, el protagonismo pasó a Laura Ordóñez, de Los Ausines, que sumó 60 bolos y se colocó al frente de la clasificación. En el juego de la diabla, Cristina Blanco y Susana Herrero, ambas con 60 bolos, enmendaron un arranque flojo y se metieron de lleno en la pelea por el liderato.

Laura volvió a destacar en el castro diabla con 40 bolos, lo que le permitió mantenerse en cabeza, mientras que en pasabolo fue Yedra González, de Santa Cruz de Juarros, quien firmó la mejor tirada con 50 bolos, aunque no le bastó para alcanzar la fase final. Sí lo lograron Laura (160 bolos), Cristina (144), Susana (119), Irene Blanco (97), Ángela Paniego (93) y Sara Cuenca (88).

En la ronda definitiva, la igualdad fue la nota dominante hasta que Cristina Blanco rompió el equilibrio con una jugada brillante al juego de la diabla: 10 bolos en su primer lanzamiento y 80 en el segundo. Ese parcial le sirvió para desbancar a Laura y encarar el resto de la final con ventaja.

La consolidó en el castro diabla y terminó de sentenciar el título en pasabolo, donde dio salte en su segunda bola y dejó el marcador final en 389 bolos, una cifra que no tuvo respuesta.

El podio lo completaron Laura Ordóñez, segunda con 269 bolos, e Irene Blanco, tercera con 234. Tras ellas, finalizaron Susana Herrero (209), Sara Cuenca (197) y Ángela Paniego (144).