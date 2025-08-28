Aparejadores Rugby Burgos perfila su temporada con tres amistosos antes del debut liguero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club Deportivo Aparejadores Rugby Burgos ha iniciado oficialmente la pretemporada 2025-2026 y el equipo de División de Honor trabaja ya en su segunda semana de entrenamientos con una hoja de ruta clara que pasa por ofrecer exigencia e intensidad desde el primer minuto. Esta fase de preparación previa al inicio de la competición se extenderá durante seis semanas e incluirá varios partidos de preparación antes del arranque liguero.

La plantilla, ya activa en el campo de San Amaro desde hace diez días, espera todavía la incorporación del medio melé Nicolás Alvizo. Mientras tanto, los nuevos fichajes y el resto del grupo han comenzado a trabajar bajo las órdenes del preparador físico Jorge Rueda, que lidera las primeras sesiones junto a una treintena de jugadores.

“El objetivo es mejorar el aspecto condicional en las primeras semanas de preparación, y adaptar a los nuevos fichajes y jóvenes de formación M23 que se añaden al bloque. Todos los jugadores han llegado con muchas ganas y, si bien los primeros días son duros, después del período vacacional, han mostrado una gran disposición en la primera toma de contacto”, explicó Rueda tras uno de los entrenamientos.

Entre los partidos de preparación, el conjunto gualdinegro acudirá al torneo 'Memorial Hermosilla', que se disputará el próximo 6 de septiembre en el campo de “Las Salinas” de Tordesillas. El formato de competición es un triangular enfrentará al Recoletas Burgos Caja Rural con dos históricos del rugby vallisoletano como son el VRAC y el El Salvador.

La agenda de partidos de pretemporada continuará el 13 de septiembre con un nuevo encuentro ante El Salvador en el estadio Pepe Rojo de Valladolid. Una semana después, el 20 de septiembre a las 17:30 horas, el conjunto burgalés recibirá en San Amaro a Iberians Rugby, la franquicia española que participa en la Rugby Europe Super Cup. Ambos partidos servirán para afinar el ritmo competitivo del equipo antes del debut en liga previsto para el 28 de septiembre frente a la Santboiana.

El club confía en mantener el nivel alcanzado en las últimas temporadas, con la vista puesta en regresar a una final y competir por los títulos de Liga y Copa del Rey, sin descuidar el desarrollo de su cantera, que continúa en expansión.