Buen rodaje para el UBU San Pablo pese a la derrota ante el BM Logroño

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo BM Burgos sumó una nueva etapa en su preparación de pretemporada con un exigente amistoso frente al BM Logroño La Rioja, uno de los equipos más competitivos del panorama nacional. El encuentro se saldó con una derrota por 26-36, pero dejó sensaciones positivas para el conjunto burgalés, que repartió minutos entre toda su plantilla y siguió afinando su puesta a punto.

El arranque fue intenso y mostró rápidamente la exigencia del test. El equipo riojano impuso su ritmo desde los primeros compases con un parcial de 0-2. No obstante, los cidianos respondieron con acierto gracias a las intervenciones ofensivas de Joao Pedro Morais y Jaime Fernández, que nivelaron el marcador (2-2). La velocidad en la transición del BM Logroño volvió a desequilibrar el juego y forzó un tiempo muerto por parte del banquillo burgalés cuando el marcador mostraba un 3-7.

Pese al dominio visitante, el UBU San Pablo no perdió la cara al partido y logró generar buenas acciones ofensivas. Jaime González, Tomás Moreira y un activo Asier Pedroarena lideraron el ataque en la primera parte. A ellos se sumó Adrián Sánchez con un tanto en el tramo final del primer tiempo, que concluyó con ventaja clara para los visitantes (11-18).

Tras el descanso, el conjunto burgalés mantuvo su esfuerzo y encontró la portería rival con mayor frecuencia. Destacaron en esta fase Nassim, Pablo Gómez, Marcos García y Javier Espinosa, autor de un gol desde larga distancia. Una vez más, Pedroarena asumió protagonismo en el apartado ofensivo. En la portería, Guillermo Villanueva y Daniel Santamaría también sumaron minutos ante un rival que exigió al máximo con su potente lanzamiento exterior.

El tramo final mantuvo el pulso competitivo, con nuevas dianas de Adrián Sánchez, Tomás Moreira y Brian Estébanez. Pese al empuje cidiano, la calidad y el ritmo de competición del BM Logroño acabaron por inclinar definitivamente el resultado a su favor.

Aunque el marcador reflejó un 26-36, el UBU San Pablo BM Burgos extrajo lecturas positivas y pudo comprobar la efectividad de las rotaciones, un reparto coral de la anotación con más de diez jugadores viendo portería y firmó un paso adelante en su preparación colectiva para el arranque liguero.