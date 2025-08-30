El Burgos defiende su buen arranque y el Mirandés necesita reaccionar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La tercera jornada de Segunda División da protagonismo del fútbol burgalés este domingo, con Burgos CF y CD Mirandés implicados en dos encuentros que se desarrollarán en circunstancias muy distintas. El conjunto de Luis Miguel Ramis visitará al FC Andorra con la mochila cargada de confianza y con la intención de prolongar su buen arranque de temporada, mientras que el equipo de Fran Justo viajará con sus muchas urgencias para buscar en Granada sus primeros puntos tras un estreno complicado.

En el caso del Burgos, el partido está marcado por la regularidad mostrada en este inicio de campaña. El equipo blanquinegro, que se mantiene invicto, viaja al Estadi de la FAF con la idea de sostener esa dinámica positiva frente a un FC Andorra que ha demostrado que su condición de recién ascendido no le resta competitividad. Los de Ramis llegan tras golear en El Plantío a la CyD Leonesa (5-1) y sacar un punto de peso en Riazor frente al Deportivo (0-0), resultados que le permiten llegar a esta cita en la quinta posición de la tabla, empatado a puntos con su rival, pero por delante en la diferencia de goles.

El técnico del Burgos no se deja llevar por el entusiasmo del inicio y recuerda que el equilibrio es clave en este tipo de duelos. En ese sentido, la receta del entrenador del conjunto blanquinegro pasa por «seguir construyendo desde el orden, sin perder la intención de ser protagonistas con balón, sabiendo cuándo atacar y cuándo defender». Enfrente saltará al Estadi Nacional un Andorra que viene de sumar cuatro puntos en sus dos primeras salidas, con un empate ante la UD Las Palmas (1-1) y una victoria en La Romareda frente al Real Zaragoza (1-3). Ahora buscará confirmar su arranque en su primer partido como local.

Fran Justo: “Competir con lo que tenemos” en el estreno del Mirandés ante el Cádiz.CD MIRANDÉS

Empezar a sumar

En la noche del domingo, el Mirandés cerrará la jornada en el Nuevo Los Cármenes. El equipo de Fran Justo llega aún sin puntuar tras dos derrotas y ocupa la decimosexta posición. Su rival, el Granada, también ha caído en los dos encuentros iniciales y figura como penúltimo en la clasificación. En este contexto, el partido adquiere una dimensión de oportunidad para ambos.

Justo no esconde que su plantilla está en fase de crecimiento, pero confía en que los avances empiecen a reflejarse ya. El Tecnico rojillo admite que son «conscientes del proceso de construcción en el que estamos y lo que tenemos que ver en Granada a un Mirandés mucho mejor».

Argumenta que el equipo ha podido aprovechar «una semana larga de trabajo para poder intentar mejorar en cosas y esto es lo que se irá viendo en el futuro». En ese sentido, se compromentió a que «cada semana que vaya avanzando iremos viendo a un mejor Mirandés», declaró antes del desplazamiento