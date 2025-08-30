Buenas maneras de un Tizona al que aún le falta rodaje

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Estudiantes demostró en su primer partido de pretemporada ante el Grupo Ureta Tizona por qué es uno de los candidatos a liderar la clasificación de Primera FEB y optar al ascenso. Una vitola con la que convive cada temporada, pero que este sábado en la cancha del Maeztu justificó dominando al conjunto burgalés que, por momentos, dejó muy buenas sensaciones.

Sin llegar a amenazar a los locales, el Tizona desplegó sus mejores minutos tras el descanso. Los ajustes de Jordi Juste permitieron al conjunto azulón remontar la distancia con Estudiantes y colocarse a seis puntos. Sin embargo, al término del cuarto regresaron las imprecisiones, las precipitaciones y una falta de concentración que arruinó el ataque del Tizona y permitió a Estudiantes asentar de nuevo su dominio.

Juste pudo calibrar la adaptación de las nuevas caras del equipo, incluido Javonte, quien, en principio, se iba a quedar en el banquillo. Buen partido de Félix Terins y pinceladas de Andy Huelves y Jofresa, entre los nuevos, y solidez de Vilá, Parrado y Seoane.

Con todo, el conjunto burgalés estuvo muy irregular en distintas fases del encuentro, con muy poco dominio del rebote, tanto ofensivo como defensivo, en especial en el último cuarto cuando ya pesaba el cansancio. Estudiantes, en cambio, respondía mejor a los ajustes de Toni Ten desde el banquillo y supo frenar la generación de juego de Tizona, que puso velocidad pero no tanta concentración.

Faltó circulación del balón y rodaje en el estilo que pretende imponer Juste, pero Tizona dio la cara y obligó a Estudiantes a emplearse para ganar. Gran partido del dominicano Silverio para los colegiales, que fue el verdugo de los burgaleses en el tramo final, en el que Vilá destacó en las dos zonas. Al final, 94-80 para los locales.

Inicio con ritmo

El encuentro arrancó con ritmo, con Andy Huelves anotó la primera canasta a los doce segundos, dando señales de frescura e iniciativa. Aunque los locales respondieron de inmediato, Tizona sostuvo el ritmo en los primeros minutos y gracias al acierto desde el perímetro pudo adelantarse con un 11‑14 en el marcador.

Estudiantes apretó en ataque y logró abrir brecha, de modo que pudo cerrar los primeros diez minutos con un 32‑22. En el segundo cuarto, intentaron contener la ofensiva burgalesa, pero la eficacia de Silverio y el dominio de Nwogbo en la pintura hicieron crecer la brecha. Al descanso, el marcador reflejaba un claro 56‑38.

Tras el intermedio, Tizona produjo su mejor baloncesto. Un parcial de 2‑12 redujo la desventaja a ocho puntos (58‑50); tras un 2+1 de Félix Terins, se colocaron a cinco (58‑53). La defensa intensificó el juego y con aciertos de Jofresa y Seoane cerraron el tercer cuarto a seis puntos (70‑64), y con la sensación de poder revertir el resultado.

El arranque del último periodo confirmó esas sensaciones positivas, con canastas de Huelves y Jofresa apretaron el marcador a 71‑68. Sin embargo, un parcial de 8‑0 devolvió el control a Estudiantes, que ya no lo cedió. Silverio, con 22 puntos, y McGrew acabaron por romper el choque. La reacción final de Tizona no fue suficiente y el 94‑79 fue el resultado definitivo.

Más allá del marcador, el partido dejó buen juego, permitió minutos destacables de jóvenes como Andy Huelves y la confirmación de dos puntales del equipo como Ramón Vilà (17 puntos) y Arnau Parrado (14). El equipo azulón demostró reacción y competitividad en su primera prueba de fuego.

Ahora, el Grupo Ureta Tizona Burgos se enfocará en la preparación de la fase previa de la Copa Castilla y León, que se disputará los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora.