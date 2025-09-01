Un golazo de Gonzalo Petit en Granada le da al Mirandés su primera victoria este año

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Primera victoria de la temporada para el CD Mirandés, que se llevó los tres puntos de Granada tras imponerse por 1-2 en un duelo ya de ciertas urgencias, ya que tanto nazaríes como rojillos llegaban a esta tercera jornada sin haber sumado ni un solo punto todavía. Un gol de penalti de Carlos Fernández, objeto del mismo en una acción que dejó con diez a los locales, adelantó a los rojillos, pero los de Pacheta reaccionaron pese a la inferioridad y restablecieron la igualdad. A cinco minutos del final, un remate de cabeza del recién incorporado Gonzalo Petit devolvió el mando al Mirandés, esta vez ya para no perderlo y asestar el golpe en el Nuevo Los Cármenes.

Fran Justo buscó soluciones a las dos derrotas iniciales de su equipo y cambió el dibujo táctico a un 5-4-1, buscando un mayor abrigo atrás y consistencia para la creación en el centro del campo. No pareció surgir efecto inmediato, ya que a los dos minutos Nikic ya tuvo que intervenir para atrapar un remate de cabeza picado en la primera aproximación del Granada.

Pero con el paso de los minutos empezó a ser el Mirandés el que más cómodo se sintió sobre el campo. Los de Anduva se acercaron dos veces con peligro al área granadina, primero en un remate de Iker Varela y cerca del cuarto de hora en una internada por banda que se quedó sin definición, tras no entenderse Iker Varela y Carlos Fernández sobre quien de los dos debía conectar el remate desde una posición en el interior del área muy prometedora.

Un disparo de Jorge Pascual desde la frontal del área que se marchó desviado a la izquierda de Nikic advirtió que los minutos de espesura del Granada empezaban a quedar atrás, aunque todavía hubo tiempo pocos minutos después para un disparo lejano de Iker Varela al que le sobró algo de altura para inquietar a Luca Zidane.

Fue el último destello ofensivo del Mirandés antes que el reloj se adentrara en el último cuarto de hora del primer tiempo, en el que la iniciativa fue de los de Pacheta. Eso sí, para los rojiblancos una cosa fue tener más el balón y otra muy distinta encontrar el camino para hacer daño a la ordenada defensa burgalesa, que hizo pocas concesiones y minimizó todos los intentos del Granada de llevar peligro a los dominios de Nikic.

Sin pasar apuros atrás los de Fran Justo y con la vocación de adentrarse en la parcela nazarí tanto como pudieran, a punto estuvieron de adelantarse en el marcador a tres minutos del descanso. Fue perfecta la abertura de Ismael Barea para Medrano, y preciso el centro de este para el remate de Álex Cardero, cuyo remate describió una parábola que superó por alto a Luca Zidane y cayó dentro de la portería. Pero cuando los rojillos ya celebraban el gol, el VAR advirtió de alguna irregularidad a la colegiada Marta Huerta de Aza, que acudió a la pantalla e invalidó el tanto al ver que el balón había cambiado de trayectoria tras tocar en el brazo de Rafa Bauzá.

Con el Nuevo Los Cármenes respirando con alivio se llegó a un descanso que trajo sorpresa a la vuelta de vestuarios, ya que el internacional montenegrino Igor Nikic se quedó en la caseta y fue relevado en la portería mirandesista por Juanpa Palomares.

Pero pronto el foco estuvo en la otra portería, donde en la primera llegada del Mirandés en el segundo tiempo Carlos Fernández se disponía a rematar solo ante puerta un centro desde la izquierda cuando fue agarrado por la camiseta por Pere Haro. La palentina adscrita al comité tinerfeño Marta Huerta no lo dudó y no solo señaló el penalti, si no que también le mostró la tarjeta roja al lateral del Granada, que antes ya había visto una amarilla pero no fue expulsado por doble amonestación y sí por roja directa. Tercera jornada, y tercer partido que los nazaríes se quedaban con diez.

El propio Carlos Fernández fue el encargado de ejecutar el lanzamiento desde los once metros, colocado a la derecha de un Luca Zidane que se tiró hacia su izquierda.

El 0-1 y la superioridad de efectivos invitaba a pensar en una continuación de partido fácil para el Mirandés, pero el triple cambio que hizo Pacheta poco después revitalizó al conjunto andaluz, que en los minutos siguientes generó las aproximaciones más peligrosas al área rojilla.

En una de ellas, Rafa Bauzá despejó el balón que se disponía a rematar el recién incorporado Pablo Sáenz, pero en la batida de la pierna golpeó al jugador local y Marta Huerta pitó penalti. De nuevo fue llamada al VAR y, a la inversa del tanto anulado en las postrimerías del primer tiempo, esta vez el cambio de decisión benefició al Mirandés al estimar la colegiada que la acción no era punible.

Con la afición granadina encendida, los de Pacheta siguieron insistiendo en ataque y no tardaron en encontrar el gol. En el minuto 73, Souleymane Faye desbordó por la banda izquierda, centró al primer palo para el sutil toque con el pecho de Pedro Alemañ y Pablo Sáenz remató de cabeza en el segundo para ponerla lejos del alcance de Palomares.

La restablecida igualdad en el marcador dio paso a un partido nuevo, en el que el Granada siguió insistiendo en ataque, pero ya sin tanta continuidad ante un Mirandés que también buscó el área nazarí buscando arreglar el desaguisado de la desconexión que le había costado el empate cuando más de cara se le había puesto el partido.

Las tuvieron Álex Cardero y Toni Tamarit, incorporado minutos antes, en sendos disparos que se marcharon desviados por poco, y también tuvo trabajo que resolvió con solvencia Palomares. Y en el ir y venir en el que se había convertido el partido, otro hombre salido del banquillo asestó el golpe definitivo para que el Mirandés se llevara los tres puntos. Juan Gutiérrez puso el balón en el área con un potente saque de banda y Gonzalo Petit ganó por alto la batalla a la defensa granadina para conectar el remate de cabeza que superó por alto a Luca Zidane.

Se le hicieron eternos al Mirandés los nueve minutos de añadido, pero tras haber silenciado Los Cármenes los de Fran Justo ya no volvieron a despistarse en defensa para conservar como oro en paño su primera victoria de la temporada.

Con tres puntos en el casillero se ve ya con otros ojos el futuro, que en lo inmediato pasará por repetir la próxima semana lejos de Miranda visitando al Albacete en el Carlos Belmonte.