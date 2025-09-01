Copa Castilla y León 2025: Tizona abre el triangular ante el Caja Rural Zamora

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El objetivo es un nuevo derbi local, el único que podrían disputar este año el Grupo Ureta Tizona y San Pablo Burgos tras el ascenso de éste a la ACB. El conjunto azulón debe dejar en el camino este fin de semana a Zamora y Palencia para medirse al San Pablo el próximo en la final de la Copa de Castilla y León de Baloncesto.

Los de Jordi Juste ya han debutado con un intenso partido amistoso contra Movistar Estudiantes y el nuevo entrenador del conjunto azulón ya sabe qué ajustes realizar a su joven plantilla para enfrentarse con garantías a Zamora y Palencia para llegar a la final contra el vigente campeón de la Copa.

La Copa Castilla y León de baloncesto masculino arrancará este viernes en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora con el CB Tizona como aspirante a ser protagonista del triangular que decidirá el acceso a la gran final. La edición de 2025 del torneo, rebautizada como “Memorial Mariano López Ortega”, recupera por segundo año consecutivo la sede zamorana y apuesta por un formato nuevo que intensifica la competición entre los equipos de Primera FEB.

El Grupo Ureta Tizona debutará el viernes 5 de septiembre a las 20:30h frente al Caja Rural Zamora, anfitrión del torneo, en un choque que abrirá oficialmente la competición. Un día después, el conjunto burgalés se medirá al Super Agropal Palencia (sábado 6, 18:00h), para cerrar su participación en la liguilla. El último partido, entre zamoranos y palentinos, se disputará el domingo. Si Tizona vence a sus dos rivales, ese encuentro será intrascendente y el conjunto azulón se volverá de Zamora con el billete a la final de la copa.

El equipo que se proclame campeón del triangular se enfrentará en la final al Silbö San Pablo Burgos, actual representante de la Liga ACB, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre. La cancha del equipo ganador del triangular acogerá ese derbi castellano que podría medir a los dos clubes burgaleses si el Tizona logra superar a sus rivales.

La presentación oficial del torneo tuvo lugar este lunes en el Ayuntamiento de Zamora con la participación de representantes institucionales y deportivos. El presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Óscar Castañeda Robles, estuvo acompañado por Gerardo Hernández de Luz (CB Zamora), Manuel Alexander Alonso (concejal de Deportes de Zamora), Juan del Canto (Diputación de Deportes), Laura Huertos (Caja Rural) y José Manso Vicente, delegado de la FBCyL en Zamora.

Las entradas ya están a la venta, tanto en taquilla como en la web oficial del torneo. El precio por partido será de 10 euros para adultos y 5 euros para jóvenes.