El Recoletas Burgos Caja Rural cierra la plantilla incorporando a dos jugadores jóvenes

El Recoletas Burgos Caja Rural cierra la confección su plantilla de cara a la temporada 2025-2026 con la llegada de dos jóvenes promesas que se suman al grupo durante la pretemporada. El club ha anunciado la incorporación de Sergio Rascón, de 21 años, y David Delia, de 19, como parte de su estrategia de impulso al talento emergente.

Sergio Rascón, hermano del capitán de tres cuartos Pablo Rascón, se formó en el Olímpico de Pozuelo y llega al conjunto burgalés con la intención de consolidarse en la línea de tres cuartos. Nacido en Madrid, con 1,73 metros de altura y 86 kilos de peso, destaca por su versatilidad, solidez física y capacidad de lectura del juego.

Por su parte, David Delia aterriza en Burgos tras su paso por el equipo Sub-23 de Les Abelles de Valencia. Con 1,96 metros y 89 kilos, el joven jugador argentino también ha militado en el Chenque Rugby Club de Comodoro Rivadavia, en el Club de Rugby Barbarians de Denia y en el Elche Rugby Club Unión en categoría Sub-18. Su perfil físico y técnico le permite desempeñarse tanto en la segunda como en la tercera línea.

Ambos jugadores trabajarán a las órdenes de José Basso, que valora su llegada como parte de una estrategia a largo plazo. “Suponen un refuerzo estratégico para el proyecto del club, que apuesta por consolidar su estructura con talento joven de primer nivel. Sergio Rascón aportará versatilidad en la línea de tres cuartos y una buena visión de juego”, afirmó el técnico.

Sobre Delia, Basso subrayó que “dadas sus condiciones físicas y técnicas está llamado a ser uno de los talentos emergentes del rugby nacional. Son jugadores que destacan por ser muy disciplinados, por el trabajo en equipo y el desarrollo profesional en el rugby. Vamos a crecer juntos y les ayudaremos, lo que les permitirá conseguir metas en lo deportivo y en lo personal. Tienen un potencial enorme y además son trabajadores, comprometidos y con ganas de aprender”.

El Club Deportivo Aparejadores refuerza así su apuesta por el desarrollo de jóvenes con proyección, confiando en que ambos jugadores complementen su formación y aporten competitividad al grupo.

Con estas incorporaciones, el Recoletas Burgos Caja Rural cierra su plantilla con 35 jugadores para afrontar la nueva campaña, en la que, bajo la dirección técnica de José Basso y Nicolás Herreros, el objetivo será luchar por los títulos.

Así prepara el Recoletas Burgos Caja Rural su regreso a la División de Honor 2025-2026.