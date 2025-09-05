El Mirandés vuelve a ganar fuera y demuestra que tiene pegada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Segundo triunfo consecutivo del CD Mirandés lejos de su feudo, esta vez con tintes finales de festival jabato en el Carlos Belmonte. Tremenda la eficacia rojilla en las dos áreas, muy firme en defensa ante las múltiples llegadas de un Alba sin ideas y con muchas bajas en punta, y con toda la pólvora del mundo en sus llegadas. No fueron muchas, pero sí peligrosas y finalizadas en muchas ocasiones, cuatro al final, con el premio del gol. Un partido serio, sólido y eficiente que invita a soñar después de otro verano de reconstrucción absoluta del plantel. ¿Más milagros en Miranda de Ebro?

Apenas a los 40 segundos de juego, una pifia de Hugo Novoa la solventó bien Juanpa en el área evitando mayores sustos. El arquero que estrenaba titularidad se lucía después blocando con seguridad un peligroso cabezazo de Agus Medina, basando el Alba su ataque en centros al área desde las alas. El Mirandés trataba de elaborar juego con sus dos carrileros y poblando la medular, con pelota un 3-5-2 muy versátil.

Un buen robo en tres cuartos de Álex Cardero generó una jugada de ataque que resolvió sorprendiendo Rafa Bauzà desde muy lejos con un zurdazo esplendoroso que se clavaba cerca de la escuadra. El medio cedido por el Espanyol se sacó de la chistera un golazo para adelantar a los jabatos de Miranda en tierras manchegas. Pudo igualar a los once minutos Puertas en la estrategia, pero su testarazo acababa sellado en los guantes de un Juanpa segurísimo en el arranque.

Avalancha de llegadas del Albacete sin remate en una fase donde el Mirandés se pertrechaba en sus cuarteles de invierno, con los rojillos muy firmes atrás pero apenas disfrutando de la posesión del cuero. Puntapié, pelota lejos, y a defender.

Juanpa intervenía con seguridad en los centros, por abajo y por arriba, del once local en su búsqueda de las tablas. Riki tuvo una clara opción a los 22 minutos tras gran pase filtrado de Fran Gámez, pero estampó su derechazo escorado en el lateral de la red. Poco después, el jugadón de Jon Morcillo lo remataba muy forzado en el segundo palo Puertas de cabeza, fuera. Se estaba mereciendo más el equipo local, a fuer de ser sinceros.

Y lo que son las cosas, a la media hora un trallazo lejano de Postigo a punto estuvo de suponer el cero a dos en la segunda llegada visitante. Picaduras letales las rojillas, ataques de corderito los manchegos, como un zapatazo lejano de Villar a las nubes. Jugaba de maravilla el Mirandés con el factor marcador a su favor, y Postrigo volvió a atisbar el gol muy de cerca, esta vez en cabezazo fuera a la salida de un servicio de esquina.

Mascaba mejor el juego el cuadro de Fran Justo, y un jugadón colectivo con centro final raso de Medrano lo empalmaba Iker Varela, alto por poco. Con una base evidente en su juego, la practicidad, el Mirandés dejó que los minutos se deslizaran hasta el descanso sin mayores alteraciones, si bien en el añadido Juanpa sacaba otra mano prodigiosa ante Valverde.

Seguridad y control tras el descanso

Salieron a morder los jugadores del Albacete tras el asueto, pero nuevamente los locales se estrellaban ante la seguridad de Juanpa y de sus centrales en los balones que iban cayendo de manera inmisericorde sobre su área chica. Una gran jugada de un ex como el carrilero zurdo Jonathan Gómez la sacaba Postigo a córner con acierto, respondiendo el Mirandés en su primera contra bien generada, con centro final de Hugo Novoa sin hallar rematador. Minuto 55 de partido.

Y justo al llegarse a la hora de juego, tremendo zarpazo de un Mirandés tan vertical como letal. Tres toques y para adentro: Álex Cardero, Thiago aplica un toque sutil para poner en carrera a Carlos Fernández por carril central en el mano a mano y definición de crack, picadita ante la salida de Mariño y a la jaula. Un cuarto de hora de la reanudación, cero a dos y el ambiente de preferia en el Belmonte se convertía en prevelatorio.

Buscó el técnico local revitalizar al menos la ilusión por meterse en el encuentro con un doble relevo, y al minuto Riki ponía a prueba a Juanpa en una media chilena acrobática que el meta blocó con seguridad. ¿La respuesta jabata? De nuevo mortífera en una contra para que el recién entrado Aarón fabricara con clase, salvaba Mariño el primer remate de Varela pero Gonzalo Petit, también tocando su primer esférico, machacaba desde cerca el 0-3. De locos.

Tuvo que ser un error visitante el que metiera mínimamente al Alba en la pomada con su primer gol. Pelotazo largo, descoordinación total entre Juan Gutiérrez y la salida de Juanpa, y Escriche que colocaba el 1-3 a puerta vacía, un favor de la zaga ferroviaria. Con susto añadido a un cuarto de hora del 90 cuando la peinadita de Puertas en pelota al área se paseaba cerca de la meta visitante.

A diez del final, el VAR llamaba la atención del colegiado y un entradón brusco del local Jon García, plancha en todo lo alto, acababa en roja televisiva. Con diez los locales, pero aún no se rendía el Albacete Balompié. Siguió firme el Mirandés atrás, y ya en el añadido y ante un rival exhausto y volcado llegaron las contras.

Primero en el minuto 94 la tuvo Tamarit, solo en el mano a mano chutando al lateral de la red. Y en el minuto 96, la guinda en forma de golazo de Pablo López, calidad por arrobas las que atesora el joven jugador. Gran Reserva 2006 en su zurda, en el misil desde el balcón del área que se clavó en las mallas de un perplejo Mariño para redondear el uno a cuatro final. El propio Pablo perdonó el quinto poco después, ya que llegó muy cansado al área tras 50 metros de carrerón. No hizo falta, este nuevo y remozado Mirandés de nuevo apunta grandes cosas.