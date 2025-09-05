Tizona cae en el primer partido de la Copa de Castilla y León

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No empezó bien el Grupo Ureta Tizona Burgos la Copa de Castilla León. Los de Jordi Juste no jugaron un buen partido en la primera jornada de la Copa de Castilla y León y perdieron en Zamora ante un rival que supo estar más acertado en todos los aspectos del juego. Los de amarillo jugaron ayer a ratos en un enfrentamiento igualado, pero no fue suficiente para doblegar a un rival que fue mejor en el último cuarto, donde se decidió el partido.

Empezó el conjunto burgalés con muchas dudas. Y eso lo aprovechó el Zamora para conseguir un parcial inicial de 0-5. Pese a los esfuerzos, el conjunto zamorano supo mantener las distancias (9-15) gracias a su acierto ofensivo y aplicándose bien en defensa. Los triples permitieron a los amarillos acercarse en el marcador en el ecuador del primer cuarto (12-15). A poco menos de cuatro minutos para el final del primer cuarto, el Grupo Ureta Tizona Burgos logró remontar el marcador desde los tiros libres (18-17). Y es que los burgaleses habían dado un salto cualitativo en su juego. Con 25-21 y tras un parcial de 13-6, el técnico del CB Zamora, Saulo Hernández, solicitó un tiempo muerto para enderezar el rumbo de su equipo. No lo consiguió, al final de los primeros diez minutos se llegó con 30-24.

En el segundo cuarto, un parcial de 5-0 amplió la ventaja el Grupo Ureta Tizona Burgos que la elevó hasta los trece puntos (37-24). El CB Zamora ya no defendió con tanta intensidad. En el minuto 15, el luminoso del Polideportivo Municipal Ángel Nieto reflejaba un 43-36, reflejo de una pequeña mejora de los zamoranos. Al final de la primera parte, el resultado fue de 57-47. El Grupo Ureta Tizona Burgos encarrilaba el partido a su favor ante un rival que fue de más a menos.

Tras el paso por los vestuarios, el CB Zamora salto a pista ofreciendo su mejor versión. Así, un parcial de 0-12 dejó el marcador en un 57-59 favorable. Los burgaleses habían salido dormidos al parquet. A pesar de ello, despertaron. A base de mucho esfuerzo supieron revertir la situación para colocarse con un 68-63 a su favor. La reacción era una realidad tras un 11-4 a favor. No se vino abajo el equipo azulado y consiguió acercarse en el marcador (72-70). El interés se mantuvo en la pista. A la conclusión del tercer cuarto, el resultado era de 76-74, con todo por disputar. Los últimos diez minutos serían decisivos.

Ya en el último cuarto, CB Zamora igualó el marcador (76-76) anotando los primeros dos puntos del periodo. Parrado estaba siendo uno de los grandes destacados del partido con sus puntos. A pesar de ello, los burgaleses volvieron a mostrar su mejor cara (83-78). Las alternativas fueron constantes, y cuando ya se enfilaban los últimos cinco minutos de partido mandaban los de Saulo Hernández (86-91), lo que precipitó un tiempo muerto del técnico burgalés. A menos de dos minutos, mandaba el CB Zamora de 7 puntos (96-103). Tenían los azulados el partido en su bolsillo. No hubo milagro y perdió el Grupo Ureta Tizona Burgos a pesar de la gran actuación de Parrado.

El técnico de Tizona, Jordi Juste, valoró positivamente la actuación de su equipo pese a la derrota: "Muy buena primera parte con mucho ritmo ofensivo. En la segunda estuvimos menos sólidos, pero me ha gustado mucho el equipo, con el juego rápido que queremos hacer. Nos ha perjudicado no poder parar el uno contra uno a partir del tercer cuarto, pero no estoy preocupado: defensivamente hay que trabajar, aunque el tono ofensivo es el objetivo".

Por su parte, el entrenador del CB Zamora, Saulo Hernández, destacó el espectáculo ofrecido a la afición: "Felicitar a Tizona por el partido, que no se suele ver en pretemporada, con una anotación increíblemente alta. Ha servido mucho para los dos equipos y también para la afición, que ha recordado lo que se vive en el Ángel Nieto. En la primera hemos tenido problemas en el balance y hemos concedido canastas fáciles debajo del aro, pero queda mucho que mejorar, lo cual es una buena noticia. Nos hace ilusión ganar esta copa en Zamora." El técnico zamorano subrayó además el valor de medirse a un rival de tanto nivel:"Queremos jugar contra un equipo de ACB y hoy hemos hecho la primera parte."