El Recoletas Caja Rural Burgos arrancó con paso firme la pretemporada 2025-2026 tras imponerse (24-26) en su primer partido amistoso ante el Vrac vallisoletano, en el que mostró un dominio sostenido en ambas mitades del encuentro y ofreció un rendimiento colectivo sólido, especialmente destacable por el debut de varios jugadores jóvenes.

El equipo burgalés aprovechó esta primera cita para evaluar el estado del bloque y comenzar a rodar su propuesta de juego antes del debut liguero en División de Honor. El técnico, José Basso, pudo comprobar cómo la plantilla respondía con intensidad en una segunda parte más exigente, en la que ambos conjuntos elevaron el nivel físico y competitivo. Aun así, el conjunto burgalés logró mantener la iniciativa y prolongar su dominio territorial sobre el conjunto pucelano.

Uno de los nombres propios del partido fue el del apertura Santiago Mansilla, que completó un debut notable al anotar todos los puntos del equipo por la vía de los palos, con una efectividad total en sus lanzamientos (tres de tres).

Buenas sensaciones para Aparejadores en su estreno de pretemporada.ECB

Este encuentro marca el inicio del calendario de preparación que ha diseñado el club burgalés y que ha arrancado con esa primera victoria en el torneo ‘Memorial Hermosilla’, en los campos Pepe Rojo donde se disputa este triangular frente a dos clásicos del rugby vallisoletano: el VRAC y El Salvador.

El plan de partidos continuará el 13 de septiembre con un nuevo enfrentamiento con rival pucelano. Será ante El Salvador en el estadio Pepe Rojo de Valladolid. Finalmente, el 20 de septiembre a las 17:30 horas, San Amaro acogerá el duelo entre Aparejadores y la franquicia Iberians Rugby, participante en la Rugby Europe Super Cup. Estas tres citas servirán para afinar el ritmo competitivo del grupo antes del debut oficial en liga, previsto para el 28 de septiembre ante la Santboiana.