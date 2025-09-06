Baloncesto
El San Pablo Burgos cae en su estreno de pretemporada frente al Alimerka Oviedo Baloncesto
El equipo de Bruno Savignani no pudo comenzar con victoria la pretemporada y cayó en su visita al Palacio de los Deportes frente al Alimerka Oviedo Baloncesto (93-77). El San Pablo Burgos resistió hasta el descanso, pero la falta de efectivos y el empuje local en la segunda parte decantaron el choque para los asturianos
El San Pablo Burgos inició su camino de preparación con derrota en el Palacio de los Deportes de Oviedo. El conjunto de Bruno Savignani cayó por 93-77 frente al Alimerka Oviedo Baloncesto en un encuentro que se mantuvo equilibrado hasta el descanso, pero que se rompió en la segunda mitad a favor del cuadro asturiano.
El equipo burgalés afrontó el partido condicionado por la ausencia de sus bases Raúl Neto y Jón Axel Guðmundsson, lo que obligó al técnico a dar protagonismo a varios jugadores del filial U22. En el arranque, el acierto de Jermaine Samuels y Jhivvan Jackson permitió a los visitantes firmar un parcial de 2-12 y alcanzar su máxima ventaja de nueve puntos (8-17). Con el impulso del rebote, los locales recortaron la distancia y ajustaron el marcador al final del primer cuarto (22-27).
El segundo periodo mantuvo la igualdad, con alternancias en el marcador hasta llegar al descanso con empate (42-42).
Tras el paso por vestuarios, el Alimerka Oviedo impuso un ritmo más intenso que le permitió abrir brecha en el marcador (65-54). Los burgaleses intentaron reaccionar, pero los asturianos consolidaron su dominio en el último cuarto y aseguraron el triunfo con el apoyo de su afición (93-77).
El San Pablo Burgos disputará su segundo compromiso de pretemporada el miércoles 10 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Coliseum, frente al Flamengo.
Amistoso Pretemporada
Oviedo Baloncesto 93- 77 San Pablo Burgos:
San Pablo Burgos: Jhivvan Jackson, Joaquín Taboada, Juan Rubio, Jermaine Samuels Jr y Luke Fischer –cinco inicial– Gonzalo Corbalán, Dani Díez, Pablo Almazán, Yannick Nzosa, Ramiro Rodríguez, Dani González, Amadou Traore.
Cuartos: 22-27; 20-15; 23-14; 28-21.
Incidencias: Partido de pretemporada disputado en el Palacio de los Deportes de Oviedo.