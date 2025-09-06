El San Pablo Burgos cae en su estreno de pretemporada frente al Alimerka Oviedo Baloncesto

Revés para el San Pablo Burgos en el inicio de pretemporada frente al Alimerka Oviedo.OCB/Pablo Lorenzana

El San Pablo Burgos inició su camino de preparación con derrota en el Palacio de los Deportes de Oviedo. El conjunto de Bruno Savignani cayó por 93-77 frente al Alimerka Oviedo Baloncesto en un encuentro que se mantuvo equilibrado hasta el descanso, pero que se rompió en la segunda mitad a favor del cuadro asturiano.

El equipo burgalés afrontó el partido condicionado por la ausencia de sus bases Raúl Neto y Jón Axel Guðmundsson, lo que obligó al técnico a dar protagonismo a varios jugadores del filial U22. En el arranque, el acierto de Jermaine Samuels y Jhivvan Jackson permitió a los visitantes firmar un parcial de 2-12 y alcanzar su máxima ventaja de nueve puntos (8-17). Con el impulso del rebote, los locales recortaron la distancia y ajustaron el marcador al final del primer cuarto (22-27).

El segundo periodo mantuvo la igualdad, con alternancias en el marcador hasta llegar al descanso con empate (42-42).

Tras el paso por vestuarios, el Alimerka Oviedo impuso un ritmo más intenso que le permitió abrir brecha en el marcador (65-54). Los burgaleses intentaron reaccionar, pero los asturianos consolidaron su dominio en el último cuarto y aseguraron el triunfo con el apoyo de su afición (93-77).

El San Pablo Burgos disputará su segundo compromiso de pretemporada el miércoles 10 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Coliseum, frente al Flamengo.