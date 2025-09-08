El Burgos Burpellet BH apuesta por Sergio Chumil hasta 2028 tras brillar en la Vuelta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH seguirá contando con uno de sus corredores más prometedores durante tres temporadas más. Sergio Chumil, ciclista guatemalteco de 24 años, ha ampliado su contrato con el equipo morado hasta 2028, apenas seis meses después de haberlo renovado inicialmente hasta 2027. La decisión llega en plena Vuelta a España, donde el corredor de Tecpán está protagonizando una sobresaliente actuación en montaña frente a algunos de los mejores escaladores del pelotón internacional.

El rendimiento de Chumil en su primera participación en la ronda española ha sido una de las revelaciones de la carrera antes de que una gastroenteritis vírica –que afectó a varios integrantes del equipo– comenzara a mermar su rendimiento.

Tras oficializarse la renovación, Chumil expresó su satisfacción por seguir en el equipo con el que debutó en el ciclismo profesional en 2024 y explicó que la química con el equipo es buena y «nos sentimos muy bien y queremos seguir trabajando juntos para mejorar en el futuro». El corredor agradeció al Burgos Burpellet BH la «oportunidad de renovar por otros tres años más» para lo que hizo votos porque « todo salga bien». Chumil afronta su segunda temporada como profesional con un palmarés que ya incluye victorias y se muestra convencido de que «vendrán muchos retos nuevos la próxima temporada» en en la que pretende «seguir creciendo y aportar al equipo».

Desde la dirección deportiva también valoraron la continuidad del guatemalteco como una apuesta a largo plazo poque «queremos que sea un líder del equipo en el futuro». El director deportivo, Damien García, valora que Chumil «ha demostrado cualidades muy importantes en las doce primeras etapas de La Vuelta, antes de estar enfermo, y estuvo con los mejores escaladores». Además, es un valor de futuro ya que «sigue siendo un ciclista joven, solo lleva dos años como profesional». «Queremos que siga su progresión con nosotros y sea el futuro del equipo», deseó el director deportivó, quien recalcó que el equipo está «muy contento de trabajar con él. Es un chico que escucha mucho y que seguro llegará lejos en este deporte», pronosticó.