Así será el regreso del San Pablo Burgos a la ACB: fechas, rivales y partidos clave

La temporada 2025/26 de la Liga Endesa podría tener un final de alta tensión para el San Pablo Burgos. El equipo burgalés, recién ascendido a la élite del baloncesto español, concluirá la fase regular el sábado 9 de mayo a las 19:00 horas ante el Barça, uno de los grandes favoritos al título, en el Palau Blaugrana. Con la permanencia o incluso una posible plaza de playoff en juego, ese último partido está marcado en rojo ya en el calendario de Bruno Savignani antes incluso de comenzar la temporada.

El camino del San Pablo Burgos en su regreso a la ACB comenzará en casa, el sábado 4 de octubre a las 19:00 horas, frente al Bàsquet Girona. La primera vuelta finalizará en Lleida, el 24 de enero, mientras que el segundo tramo arrancará una semana después, con el partido ante el mismo rival catalán, esta vez como visitante.

Los aficionados burgaleses podrán disfrutar del choque contra el Real Madrid en el Coliseum el domingo 12 de abril de 2026, aunque el primer enfrentamiento será en Madrid, el 19 de octubre. También habrá duelo con el Barça en Burgos el 18 de enero, a las 12:00 horas, en un tramo del calendario que podría resultar clave en la lucha por los objetivos de temporada.

Para seguir de cerca cada jornada del regreso del San Pablo Burgos a la Liga Endesa, puedes consultar el calendario completo de la temporada 2025/26, con fechas, horarios y rivales confirmados.

Aquí tienes el detalle completo del camino que le espera al conjunto burgalés ⬇

Calendario Liga Endesa — San Pablo Burgos 2025/26 Primera vuelta J1 · Sábado 4 de octubre · San Pablo Burgos – Bàsquet Girona · 19:00h J2 · Domingo 12 de octubre · Surne Bilbao Basket – San Pablo Burgos · 18:00h J3 · Domingo 19 de octubre · Real Madrid – San Pablo Burgos · 17:00h J4 · Sábado 25 de octubre · San Pablo Burgos – Casademont Zaragoza · 21:00h J5 · Domingo 2 de noviembre · Valencia Basket – San Pablo Burgos · 18:00h J6 · Sábado 8 de noviembre · La Laguna Tenerife – San Pablo Burgos · 20:00h J7 · Sábado 15 de noviembre · San Pablo Burgos – Morabanc Andorra · 21:00h J8 · Sábado 22 de noviembre · Río Breogán – San Pablo Burgos · 21:00h J9 · Sábado 6 de diciembre · San Pablo Burgos – UCAM Murcia · 18:00h J10 · Domingo 14 de diciembre · Unicaja – San Pablo Burgos · 12:30h J11 · Sábado 20 de diciembre · San Pablo Burgos – Baxi Manresa · 21:00h J12 · Sábado 27 de diciembre · Baskonia – San Pablo Burgos · 18:00h J13 · Martes 30 de diciembre · San Pablo Burgos – Dreamland Gran Canaria · 18:00h J14 · Sábado 3 de enero · Coviran Granada – San Pablo Burgos · 19:00h J15 · Domingo 11 de enero · San Pablo Burgos – Joventut Badalona · 12:00h J16 · Domingo 18 de enero · San Pablo Burgos – Barça · 12:00h J17 · Sábado 24 de enero · Hiopos Lleida – San Pablo Burgos · 20:00h Segunda vuelta J18 · Sábado 31 de enero · Bàsquet Girona – San Pablo Burgos · 21:00h J19 · Sábado 7 de febrero · San Pablo Burgos – La Laguna Tenerife · 18:00h J20 · Sábado 14 de febrero · UCAM Murcia – San Pablo Burgos · 21:00h J21 · Sábado 7 de marzo · San Pablo Burgos – Surne Bilbao Basket · 21:00h J22 · Domingo 15 de marzo · San Pablo Burgos – Baskonia · 12:30h J23 · Sábado 21 de marzo · Casademont Zaragoza – San Pablo Burgos · 21:00h J24 · Domingo 29 de marzo · San Pablo Burgos – Valencia Basket · 18:00h J25 · Sábado 4 de abril · Dreamland Gran Canaria – San Pablo Burgos · 20:00h J26 · Domingo 12 de abril · San Pablo Burgos – Real Madrid · 19:00h J27 · Domingo 19 de abril · San Pablo Burgos – Río Breogán · 17:00h J28 · Sábado 25 de abril · Baxi Manresa – San Pablo Burgos · 18:00h J29 · Domingo 3 de mayo · San Pablo Burgos – Hiopos Lleida · 18:00h J30 · Sábado 9 de mayo · Barça – San Pablo Burgos · 19:00h

Antes del debut oficial en la Liga Endesa, el San Pablo Burgos afronta una exigente semana de pretemporada en la que disputará tres amistosos, dos de ellos en casa. El primero será este miércoles a las 20:30 horas en el Coliseum, donde los de Bruno Savignani se medirán al Flamengo brasileño. Será la oportunidad de volver a encontrarse con su afición tras el verano y de seguir ajustando el equipo tras el tropiezo inicial en Oviedo.

El técnico podrá contar nuevamente con el islandés Jón Axel Guðmundsson, aunque no estará disponible el angoleño Silvio De Sousa, quien continúa con molestias inguinales. Además, seguirán participando los jóvenes del Burgos Grupo de Santiago U22: Ramiro Rodríguez, Joaquín Taboada, Dani González y Amadou Traore. El rival, Flamengo, llega inmerso en la preparación de la FIBA Intercontinental Cup 2025, que se celebrará en Singapur, con Sergio “Oveja” Hernández al frente y un bloque consolidado que ha sumado refuerzos de nivel como Franco Baralle, Alex Negrete o Dee Bost.