El Club Balonmano Burgos abre sus puertas para impulsar el balonmano femenino en categorías infantil y cadete

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Burgos celebra durante esta semana unas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de fomentar la práctica del balonmano entre niñas de la ciudad y animarlas a unirse a los equipos infantil y cadete femenino de la Academia cidiana.

La iniciativa está dirigida a chicas nacidas entre los años 2010 y 2015, que podrán acercarse de manera libre y gratuita a los entrenamientos para conocer, aprender y disfrutar del balonmano en un entorno deportivo y formativo.

Las sesiones se desarrollan en el polideportivo del colegio La Salle (entrada por la calle Martín Antolínez, puerta azul) en horario de 18:00 a 19:30 horas, bajo la dirección del entrenador Javier Hernando.

Con esta propuesta, el Club Balonmano Burgos busca acercar el deporte a más niñas, generar cantera y dar continuidad al crecimiento del balonmano femenino en la ciudad, consolidando la apuesta de la entidad por el desarrollo de base.