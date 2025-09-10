El Club Balonmano Burgos abre sus puertas para impulsar el balonmano femenino en categorías infantil y cadete
Las niñas nacidas entre 2010 y 2015 pueden probar el deporte de forma gratuita esta semana en los entrenamientos dirigidos por Javier Hernando en el polideportivo La Salle
El Club Balonmano Burgos celebra durante esta semana unas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de fomentar la práctica del balonmano entre niñas de la ciudad y animarlas a unirse a los equipos infantil y cadete femenino de la Academia cidiana.
La iniciativa está dirigida a chicas nacidas entre los años 2010 y 2015, que podrán acercarse de manera libre y gratuita a los entrenamientos para conocer, aprender y disfrutar del balonmano en un entorno deportivo y formativo.
Las sesiones se desarrollan en el polideportivo del colegio La Salle (entrada por la calle Martín Antolínez, puerta azul) en horario de 18:00 a 19:30 horas, bajo la dirección del entrenador Javier Hernando.
Con esta propuesta, el Club Balonmano Burgos busca acercar el deporte a más niñas, generar cantera y dar continuidad al crecimiento del balonmano femenino en la ciudad, consolidando la apuesta de la entidad por el desarrollo de base.