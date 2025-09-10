El Correo de Burgos

El San Pablo Burgos gana con rotundidad al Flamengo en su segundo partido de preparación

Los de Savignani ganan al equipo brasileño (106-86) en el Coliseum

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y el Flamengo.

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y el Flamengo.TOMAS ALONSO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El San Pablo Burgos continúa con su preparación ante su estreno en la Liga Endesa el próximo 4 de octubre, ante Girona, en el Coliseum. Los de Bruno Savignani se impusieron con contundencia al Flamengo en su segundo encuentro de la pretemporada (106-86).

