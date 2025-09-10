El San Pablo Burgos gana con rotundidad al Flamengo en su segundo partido de preparación

El San Pablo Burgos continúa con su preparación ante su estreno en la Liga Endesa el próximo 4 de octubre, ante Girona, en el Coliseum. Los de Bruno Savignani se impusieron con contundencia al Flamengo en su segundo encuentro de la pretemporada (106-86).

Imagen del partido entre el San Pablo y el Flamengo.TOMAS ALONSO El San Pablo Burgos sigue con su puesta a punto

