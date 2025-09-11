Ensayo ACB contra el Baskonia

Savignani da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto en el partido contra el Flamingo.TOMAS ALONSO

El Coliseum acogerá este viernes a partir de las 19:30 horas un nuevo amistoso de pretemporada para el San Pablo Burgos, que recibirá al Baskonia en lo que será la primera prueba de los castellanos frente a un rival directo de Liga Endesa. El encuentro servirá para comprobar la evolución del grupo que dirige Bruno Savignani en la cuarta semana de preparación de cara al curso 2025/26.

El equipo burgalés llega a la cita tras la victoria del miércoles frente al Flamengo brasileño, un duelo que dejó buenas sensaciones por la aportación coral sobre la cancha y la incorporación progresiva de jugadores del primer equipo. En ese partido reaparecieron Jón Axel Gudmundsson y Leo Meindl, que sumaron minutos de calidad en la rotación.

Al término del encuentro, Savignani ofreció novedades sobre tres jugadores que no participaron. Sobre Raul Neto, explicó que “está siguiendo un plan específico en la pretemporada y no va a comparecer en los compromisos de esta semana”. En el caso de Silvio De Sousa, confirmó que “paulatinamente irá entrando en el trabajo grupal de los entrenamientos”, mientras que Pablo Almazán fue reservado por precaución después de sufrir molestias en el calentamiento.

El conjunto burgalés no tendrá apenas descanso y volverá a ejercitarse este jueves por la tarde. De esa sesión saldrá el roster definitivo que se enfrentará al Baskonia.

Un Baskonia renovado

El rival del San Pablo Burgos afronta también una nueva etapa. El Baskonia abre en el Coliseum sus compromisos de pretemporada con Paolo Galbiati como nuevo entrenador, llamado a guiar al conjunto vitoriano en un exigente calendario de Liga Endesa y Euroliga.

La plantilla baskonista combina continuidad y fichajes. Permanecen piezas clave como Markus Howard, Khalifa Diop o Tadas Sedekerskis, capitán y viejo conocido de la afición burgalesa. A ellos se suman incorporaciones como Matteo Spagnolo, Rafa Villar o Mamadi Diakate, que refuerzan un proyecto llamado a competir al más alto nivel.

Con el atractivo de un duelo entre dos equipos de ACB y el aliciente de ver en acción a jugadores ya asentados junto a nuevas incorporaciones, la afición burgalesa volverá a llenar el Coliseum este viernes para acompañar al San Pablo Burgos en un nuevo paso de su preparación.