Tizona apuesta por la estabilidad con 5 jugadores de la casa

El Club Baloncesto Tizona celebró este jueves un acto de presentación en el concesionario Mercedes-Benz de Ureta Motor en Burgos, en el que se confirmó la apuesta por la continuidad como línea estratégica de cara a la nueva temporada. En el evento participaron los jugadores que ya formaban parte de la plantilla la pasada campaña —Ayoze Alonso, Ramón Vilà, Rodrigo Seoane, Arnau Parrado y ‘Totte’ Alonso— además de Gerard Jofresa, que regresa a Burgos tras una temporada fuera de la entidad.

El presidente del club, Miguel Ángel Benavente, subrayó la importancia de mantener el bloque en el proyecto deportivo. «Estamos presentando la continuidad. Son jugadores que sienten más el club por las experiencias que han vivido durante estos años», afirmó. Benavente aprovechó también para agradecer el compromiso de los jugadores: «No hay que darles la bienvenida porque ya son de casa, así que lo que hay que darles son las gracias».

En la misma línea, José Manuel Naveira puso en valor la identidad que define al Tizona. «Son jugadores que forman parte de nuestra historia más reciente y es importante porque nos dan esa identidad que está tan marcada con el club», explicó.

El acto contó asimismo con la intervención de Guillermo Ayala, gerente de Ureta Motor y Uremovil, quien destacó los lazos consolidados entre el grupo automovilístico y el club burgalés. «Si quieres llegar rápido es mejor que vayas solo, pero si quieres llegar lejos mejor que vayas acompañado», señaló, aludiendo a los beneficios de la alianza entre ambas entidades.

En el turno de palabra de los jugadores, la consigna fu trabajar día a día y mantener la cohesión del grupo sin obsesionarse con metas a largo plazo. Para Rodrigo Seoane lo importante radica en que «tenemos que centrarnos en el día a día y disfrutar de hacer equipo. No deberíamos salirnos de eso porque eso es lo que nos lleva a competir cada día. Tenemos que dejarlo to do en la pista y lo que tenga que venir, vendrá».

El regreso de Gerard Jofresa también fue uno de los momentos más destacados de la presentación. El escolta recordó su etapa anterior en Burgos y confesó los motivos de su vuelta: «En el momento en el que tuve la oferta de Tizona no me lo tuve que pensar dos veces, la idea de volver a casa me atraía bastante».

Con la continuidad como seña de identidad, el CB Tizona encara el inicio de la temporada a finales de septiembre con la intención de fortalecer su proyecto deportivo y mantener la conexión con la afición burgalesa.