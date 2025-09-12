Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 inicia este domingo, 14 de septiembre, la División de Honor Plata 2025/26 recibiendo al BM Servigroup Benidorm. El encuentro, que se disputará a las 12:00 horas en el Polideportivo Municipal El Plantío, marcará el inicio de un nuevo curso lleno de ilusión y exigencia para el conjunto cidiano, que afronta un reto mayúsculo en el regreso de la competición oficial.

Será el primer partido de la temporada y lo hará ante un rival de entidad. El Benidorm llega a Plata tras haber competido las últimas campañas en la máxima categoría del balonmano nacional, descendiendo el pasado curso de la Liga Asobal. Un bloque experimentado, con jugadores de nivel contrastado y una plantilla que mezcla juventud y veteranía, que convierte a los levantinos en uno de los adversarios a batir esta temporada.

El cuadro visitante cuenta en sus filas con nombres propios de referencia internacional, como el pivote argentino Lucas Moscariello, con experiencia en la selección albiceleste, o el extremo Ramiro Martínez, habitual también en el combinado argentino y con pasado en la élite.

Junto a ellos, figuras como el portero Samuel Ibáñez o el pivote Daniil Zhukov aportan un plus competitivo que obligará al UBU San Pablo Burgos 2031 a mostrar su mejor versión desde el primer minuto. También destaca el lateral izquierdo Modi Abdullah, uno de los nuevos fichajes de Benidorm y que con sus 2'11 metros de altura será un hueso duro de roer para la defensa local.

Por su parte, el equipo dirigido por Jorge Berzosa afronta este estreno con energías renovadas. El vestuario cidiano presenta muchas caras nuevas pero mantiene intacta la ambición por crecer y competir en una categoría cada vez más exigente. La afición burgalesa podrá ver por primera vez a los fichajes rojinegros en un duelo oficial, en el que se pondrán a prueba las primeras sinergias colectivas tras semanas de preparación y amistosos de pretemporada.

El regreso a El Plantío supone, además, un plus emocional para el conjunto local. Después de la pretemporada, el equipo vuelve a sentir el calor de su gente en un partido con puntos en juego. La conexión grada–pista será clave para afrontar un encuentro en el que cada detalle puede marcar la diferencia. La afición cidiana ya ha demostrado en años anteriores su fidelidad y compromiso, y el club espera que este debut sea una fiesta para inaugurar la temporada con fuerza, para ello se ha rebajado el precio general de las entradas a 5 euros.

Como curiosidad, el choque tendrá también un componente especial para Adrián Sánchez, extremo derecho del UBU San Pablo Burgos 2031, quien defendió los colores del Benidorm B en la temporada 2022/2023. Una motivación añadida para un jugador que se ha ganado el cariño de la grada burgalesa y que buscará ser protagonista en este arranque liguero.

El partido reúne todos los ingredientes de una gran jornada: un rival directo por el sueño de Asobal, un conjunto rojinegro cargado de ilusión y con objetivos ambiciosos, y un escenario, El Plantío, que volverá a latir al ritmo del balonmano. La temporada empieza con mayúsculas y los cidianos están listos para dar el primer paso.

El técnico del bloque burgalés destaca que “Benidorm es un rival que va a estar arriba en la clasificación sin lugar a dudas, un equipo que tiene muy buenas individualidades, que han jugado muchos años en Asobal, que mantienen un bloque importante respecto al año pasado y que va a generar muchas dificultades".

Añade que "nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy intensos en defensa y marcar un importante ritmo de juego para tratar de sacar el partido".