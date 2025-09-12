Hugo de la Calle destaca en el penúltimo esprint de La Vuelta en Guijuelo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Vuelta va llegando a su final y el Burgos Burpellet BH sigue aprovechando cada pequeña oportunidad para dejarse ver en carrera. En la penúltima jornada entre Rueda (Valladolid) y Guijuelo (Salamanca), los morados se mostraron al ataque por medio de Mario Aparicio y Sergio Chumil. Ambos ciclistas atacaron en pareja en la parte final de la carrera, tras el paso por la capital salmantina. A unos 40 kilómetros del final se distanciaron del pelotón en una zona de repechos, pero el grupo los atrapó pronto debido a la tensión de la carrera. En el grupo principal se formaron abanicos y esto perjudicó a los intereses del arandino y el guatemalteco.

En la llegada al esprint en Guijuelo, Hugo de la Calle completó un gran final y pudo terminar 14º. El asturiano, pese a no ser un velocista, ya demostró su buena punta de velocidad en la etapa con final en Zaragoza. En ausencia de los ciclistas rápidos del equipo, debido a los abandonos por enfermedad, De la Calle tomó la responsabilidad y supo posicionarse bien en una llegada en ligero ascenso, acabando en los puestos de honor.

Mario Aparicio, al final de la etapa, destacó que “desde el coche nos dijeron que lo intentásemos, aunque no en pareja, sino buscando el movimiento de otro corredor para no ir solos. Al final nos fuimos Sergio y yo, aunque duramos poco, ya que hubo tensión en el pelotón e intentaron formar un abanico".

Mario Aparicio y Sergio Chumil, tras su ataque en los kilómetros finales.Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Añadió que "hemos intentado mostrar esa combatividad que no pudimos tener esta semana en otras fugas. Mañana será un día bastante exigente, ya que la general está bastante apretada. Coger la fuga va a ser muy complicado, habrá que tener muy buenas piernas y una pizca de suerte, porque en ese recorrido se puede hacer la fuga en cualquier momento. Luego habrá otra batalla por la clasificación, por lo que va a ser una etapa muy dura”.