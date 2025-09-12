Victoria ACB para el San Pablo Burgos en su puesta a punto

Imagen de aficionados durante el partido.TOMAS ALONSO

El San Pablo Burgos selló con victorisa su tercer partido de preparación, segundo de esta semana, con una victoria ante el Baskonia, un equipo de entidad de la ACB.

Los de Bruno Savignani fueron capaces de mantener el pulso con el conjunto vasco durante los dos primeros cuartos, en los que fueron por delante. El primero, con una renta de cuatro puntos (27-23) y el segundo, con un ajustado 45-44.En el tercer tiempo, el Baskonia se puso por delante y estuvo mandando en el marcado hasta el final, con resultado de 63-66.

La igualdad se mantuvo en la última parte del amistoso, en la que en el ecuador, los de Savignani se pusieron por delante con una renta de cuatro puntos y que llegó a ser de siete a falta de algo más de minuto y medio para el final. Sin embargo, la emoción se mantuvo hasta los instantes finales, con un San Pablo Burgos que se mantuvo firme pese a la intensidad del rival, con un resultado final de 90-88 para los locales.