Gloria, sangre y cinturón para Baldospino en su último combate

A los 31 años, el boxeador mirandés nacido en Guayaquil (Ecuador), Kevin Baldospino,se retiró ayer en un polideportivo Anduva de Miranda de Ebro repleto, con la alcaldesa, Aitana Hernando, y el concejal de Deportes, Aitor García Sánchez, aplaudiendo entre la afición, además de los campeones locales Rodolfo Sánchez y Kid Bello.

Ganó Baldospino. Y se ciñó el cinturón de campeón de Castilla y León del superligero que la presidenta de la federación autonómica, Arantxa Lorenzo, sube al ring junto a la bandera regional mientras sonaba el himno de Miranda de Ebro. El zurdo venezolano, experimentado y buen conocedor del noble arte, Rafael Hernández, puso de su parte para que el espectáculo fuera completo. El cruce tuvo el punto de emoción y épica que suele faltar normalmente en las despedidas. Hernandez no solo se defendió, esquivó y caminó sobre el tapiz. También lanzó sus manos, la izquierda con peligro evidente. A pesar de que el combate fue absolutamente limpio, un choque de cabezas propio de un zurdo contra un diestro al cruzar cuero abrió un corte vertical en la ceja derecha de Baldospino en el tercer asalto. A partir de ese momento, y tras la visita al médico, el local atacó en oleadas, con combinaciones largas y furiosas, espoleado por el público y arriesgando. La emoción inundó Anduva.

Los jueces decretaron victoria por decisión unánime de un Kevin Baldospino que fue muy aplaudido y que fue requerido para fotos por una larga cola de aficionados y aficionadas.

Antes, tras el cuarto combate amateur, había subido el boxeador profesional al ring para recibir metopas por parte de la alcaldesa, la presidenta de la federación, el Miranda Boxing Club, el Matilla Boxing Club de Burgos y Euskobox. Baldospino, visiblemente emocionado y con su hija de la mano, agradeció reiteradamente al apoyo durante su trayectoria boxística.

Los ocho cruces de amateur ofrecieron combates emocionantes y de calidad, tres de los cuales terminaron antes del límite. Nueva gran noche de boxeo en Anduva gracias, principalmente, a la iniciativa del Miranda Boxing Club y el apoyo del ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Baldospino ha disputado 24 combates en el boxeo de pago tras su debut en su localidad adoptiva hace 9 años. Antes había desarrollado una interesante trayectoria amateur. En aquella ocasión derrotó a los puntos al que sería doble contendiente por el título nacional del pluma, Jon Martínez. Hizo frente con solvencia al entonces emergente Samuel Molina, que sería campeón de España y de Europa. La pandemia impidió que disputará el nacional del pluma en Miranda que estaba anunciado para el mismo día en el que se decretó el confinamiento. Se midió posteriormente al varias veces campeón italiano del pluma, Davide Tassi. Realizó un gran combate frente al contendiente por el título de la Commonwealth, Aquib Diaz en un evento retransmitido por DAZN que tuvo lugar en aquel famoso jardín de Matchroom en Brentwood. Disputó el campeonato de España del superpluma a Salvador Jiménez en Valladolid en el que fue, sin duda, uno de los mejores combates de aquel año. También se ha medido al que fuera campeón de España del ligero, Antonio Collado. Y ha viajado a Francia a enfrentarse al campeón galo del superpluma, Yoni Valverde Jr. O a Belgrado a pelear con el entonces invicto Marko Cvetanovic.

El saldo de la más que digna carrera de Baldospino es de 11 victorias, otras tantas derrotas, con un solo KO, y dos nulos. Este balance neutro se rompió ayer cuando sumó su victoria 12 en el último combate.