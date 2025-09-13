Una caída deja a Dani Arce fuera de la final de 3.000 obstáculos del Mundial

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La mala suerte se ha cebado con Dani Arce en sus aspiraciones para meterse en la final de los 3.000 obstáculos del Mundial de Tokyo (Japón). El atleta burgalés tropezó y cayó a falta de tres vueltas en la eliminatoria en la que buscaba meterse en la final que se disputará el lunes.

Aunque el corredor burgalés se levantó para intentar continuar con la carrera, los dolores en la rodilla izquierda le impidieron seguir. En el momento en el que sufrió la caída, Arce estaba en puestos que le daban el pase a la final. Al encarar la valla de la recta de meta, el burgalés tropezó con la valla y cayó al suelo. Se levantó y trató de continuar pero cojeaba ostensiblemente y pese a que lo intentó se tuvo que retirar.

El atleta burgalés llegaba a esta cita tras haber revalidado su título de campeón de España de los 3.000 obstáculos y con el claro objetivo de meterse en la final del Mundial.