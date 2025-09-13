Durísima derrota del Mirandés ante un Deportivo demoledor

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés sufrió un durísimo partido en Mendizorroza en la quinta jornada de la Liga Hypermotion. El conjunto rojillo, que venía de dos victorias consecutivas frente a Granada y Albacete, no pudo prolongar su racha ante un Deportivo de La Coruña que demostró ser un equipo con argumentos de candidato al ascenso. El marcador, demasiado abultado, no refleja del todo la voluntad de un Mirandés que nunca dejó de buscar sus opciones pese a la superioridad visitante.

El choque comenzó con un Mirandés en un pequeño aprieto, sin la frescura de jornadas anteriores. Fran Justo advirtió en la previa que se enfrentaban al rival “mejor preparado” hasta la fecha, y el campo dio la razón. Tras un inicio equilibrado, sin grandes ocasiones, el Dépor abrió la lata en el minuto 14. Una acción rápida entre Mario Soriano y Luismi culminó con una definición exquisita del centrocampista, que levantó el balón sobre Igor Nikic. Gol de calidad que descolocó a los locales.

A partir de ahí, los rojillos no encontraron su sitio. El conjunto gallego controló la posesión y desactivó a las piezas clave del Mirandés, en especial a Rafa Bauza, vigilado de cerca. Aun así, el mediapunta tuvo la oportunidad del empate en el minuto 25, pero Germán Parreño, muy atento, desbarató la doble ocasión tras un malentendido con Iker Varela. Fue la mejor opción local en la primera parte. Poco después, al 38’, un error defensivo permitió a Luismi Cruz marcar el segundo y dejar el encuentro muy cuesta arriba antes del descanso.

En la reanudación, Fran Justo movió el banquillo buscando reacción. Entraron Marino y Pablo López, lo que dio algo más de oxígeno a los de Miranda. El conjunto local subió líneas y empujó con más energía. El capitán, Sergio Postigo, rozó el gol con un cabezazo que obligó a otra intervención del portero visitante. La insistencia tuvo recompensa en el 67’, cuando Rafa Bauza se sacó un disparo soberbio desde fuera del área para recortar distancias y devolver la esperanza a los rojillos.

El tanto encendió a Mendizorroza, pero la alegría duró poco. Apenas cuatro minutos más tarde, Zaka, recién ingresado, aprovechó un robo en campo rival para firmar el 1-3. El Mirandés acusó el golpe y, aunque no se rindió, dejó espacios atrás que resultaron letales. En el 79’, Zaka volvió a marcar tras una rápida transición, y en el 87’ completó su hat-trick sellando un 1-5 que castigó en exceso a los de Fran Justo.

El resultado refleja la eficacia del Deportivo, que aprovechó al máximo sus oportunidades, frente a un Mirandés que compitió con orgullo, pero pecó de errores en momentos clave.

La derrota deja al Mirandés con seis puntos en la zona media de la tabla, tras un arranque de liga irregular: dos derrotas, dos victorias y esta caída ante un rival que luchará por estar arriba. El próximo reto será frente al recién ascendido Andorra, donde los de Fran Justo buscarán reaccionar y recuperar las sensaciones positivas que venían mostrando.

La afición rojilla, que volvió a acompañar en masa a su equipo en Vitoria, despidió a los jugadores con algún que otro pitido, pero el mensaje es claro: la temporada es larga y este Mirandés tiene margen para crecer. La derrota duele, pero también deja lecciones. En Segunda, cada error se paga caro, y cada partido es una prueba de madurez.

El Mirandés deberá recomponerse rápido. La confianza mostrada en Granada y Albacete demuestra que el equipo tiene armas para competir. Mendizorroza vivió una tarde dura, pero también la confirmación de que este grupo tiene carácter para levantarse. Ahora, toca mirar adelante.

CD MIRANDÉS - RC DEPORTIVO CORUÑA, 1-5

CD Mirandés: Igor Nikic, Hugo Novoa, Juan Gutierrez, Sergio Postigo, Iker Cordoba, Fernando Medrano (Petit, 67´), Iker Varela (El Jebari, 58´), Rafa Bauza (Cardero, 78´), Ismael Barea (Pablo López, 46´), Thiago Helguera (Illesca, 46´), Carlos Fernandez.

RC Deportivo Coruña: German Parreño, Giacomo Quagliata (Escudero, 66´), Dani Barcia , Miguel Loureiro , Ximo Navarro, David Mella (Patiño, 66´), Mario Soriano, Diego Villares, Luismi Cruz (Lucas Noubi, 83´), Yeremay Hernández (Stoichkov, 71´), Samuele Mulattieri (Zaka, 71´).

GOLES: 0-1 (14´) Luismi. 0-2 (38´) Luismi. 1-2 (68´) Bauza. 1-3 (72´) Zaka. 1-4 (80´) Zaka. 1-5 (88´) Zaka.

ÁRBITRO: Luis Bestard Servera (comité balear). Tarjetas amarillas a los locales Juan Gutiérrez y Hugo Novoa; a los visitantes Ximo Navarro, Quagliata y Escudero.

CAMPO: Mendizorrotza. 3684 espectadores.